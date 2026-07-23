Кто богаче: ЦИК раскрыл доходы и имущество кандидатов в Госдуму от Удмуртии

Сколько заработали кандидаты в депутаты Госдумы от Удмуртии в 2025 году. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых от Удмуртии по федеральным спискам партий.

«КП-Ижевск» изучила декларации и выяснила, кто оказался самым обеспеченным среди претендентов, сколько средств кандидаты держат на банковских счетах и какой недвижимостью и транспортом владеют.

«Единая Россия»

Александр Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам 2025 года задекларировал доход в 8 776 121,62 рубля. Согласно документам ЦИК, на 12 банковских счетах у него хранится 813 534,32 рубля.

Александр Бречалов. Фото: личная страница в ВК

В качестве источников дохода указаны заработная плата главы региона, а также проценты по вкладам в Сбербанке и Альфа-Банке.

Татьяна Ишматова

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии Татьяна Ишматова заработала за 2025 год 3 652 476,92 рубля. На шести банковских счетах у нее находится 1 469,14 рубля.

Татьяна Ишматова. Фото: сайт партии «Единая Россия»

Доход кандидата сформировали заработная плата в аппарате Госсовета Удмуртии и проценты по банковским вкладам.

Из имущества Ишматова задекларировала квартиру площадью 56,8 кв. м в Удмуртии и автомобиль Renault Logan 2007 года выпуска.

Иван Черезов

Зампредседателя Госсовета Удмуртии Иван Черезов указал годовой доход в размере 3 705 170,45 рубля. На 18 банковских счетах у него размещено 48 329,43 рубля.

Иван Черезов. Фото: сайт партии «Единая Россия»

В декларации отмечено, что доход кандидата складывался из заработной платы депутата, а также социальных выплат регионального отделения Социального фонда России и Управления по социальной поддержке населения Ижевска.

Черезов владеет земельным участком площадью 1 344 кв. м, жилым домом площадью 175,8 кв. м и квартирой площадью 40,7 кв. м. Кроме того, в собственности кандидата находятся внедорожник GWM Tank 2025 года выпуска, гидроцикл Sea-Doo RXP X 260, а также несколько автомобильных прицепов.

КПРФ

Иван Гвоздак

Депутат Городской думы Ижевска Иван Гвоздак задекларировал доход за 2025 год в размере 479 225,92 рубля. На пяти банковских счетах он хранит 724 867,90 рубля.

Иван Гвоздак. Фото: удмуртское отделение КПРФ

Источниками дохода указаны заработная плата депутата и проценты по банковским вкладам в Газпромбанке.

В собственности кандидата находятся две квартиры — площадью 25,6 кв. м в Удмуртии и 39,1 кв. м в Татарстане, нежилое помещение площадью 41,8 кв. м, а также автомобиль Hyundai Palisade 2019 года выпуска.

«Новые люди»

Юлия Анастасина

Партия «Новые люди» выдвинула генерального директора автономной некоммерческой организации «Новые горизонты» Юлию Анастасину.

Юлия Анастасина. Фото: личная страница в ВК

По итогам 2025 года ее доход составил 2 677 081,05 рубля. На 12 банковских счетах кандидат хранит 671 480,55 рубля.

Согласно опубликованным сведениям, доход сформировали заработная плата в фонде «Генезис» и проценты по банковским вкладам в Сбербанке.

Что известно о декларациях кандидатов

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18–20 сентября 2026 года. По состоянию на 22 июля ЦИК опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов от партий «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди», выдвинутых по федеральным спискам.

Напомним, с 2023 года сведения о доходах, расходах и имуществе действующих депутатов и членов их семей больше не публикуются в открытом доступе. Теперь размещается только обобщенная информация о количестве поданных деклараций и наличии выявленных нарушений. При этом кандидаты на выборах продолжают представлять сведения о доходах и имуществе в ЦИК.

Согласно опубликованным данным, сведения о доходах представили 56 губернаторов и 220 депутатов Государственной думы.

Самый высокий доход среди всех кандидатов в Госдуму задекларировал депутат от «Единой России», бывший председатель совета директоров «НОВАТЭК» Леонид Симановский – 5,96 млрд рублей за 2025 год. Среди глав регионов лидером стал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, указавший доход 168,5 млн рублей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров задекларировал 32,5 млн рублей.

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