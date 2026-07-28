Что делать на даче в августе 2026: лунный календарь для садоводов Ижевска

Какие работы на огороде и в саду делать в августе? Фото: envato elements

Август открывает основной сезон сбора урожая. Для дачников Ижевска и Удмуртии это переходный месяц: днем еще сохраняется летнее тепло, однако ночи становятся прохладнее, а по утрам на траве все чаще появляется холодная роса.

На грядках созревают овощи, в садах наливаются яблоки и ягоды. Одновременно начинается подготовка участка к осени. В августе можно сеять сидераты, освобождать грядки под озимые культуры, подкармливать многолетники и защищать теплолюбивые растения от перепадов температуры.

Публикуем лунный календарь дачника на август 2026 года с благоприятными днями для посадок, уборки урожая и других работ в саду и огороде.

Фазы Луны в августе 2026 года

При планировании работ многие садоводы ориентируются на лунные циклы. Считается, что во время убывания Луны больше внимания стоит уделять корнеплодам и почве, а на растущей Луне – растениям, урожай которых формируется над землей.

С 1 по 11 августа – Убывающая Луна. Период подходит для уборки картофеля и других корнеплодов, прополки, рыхления и внесения органических удобрений. Прогретая почва позволяет готовить освободившиеся грядки к осенним посадкам.

12 августа – Новолуние. От посева, пересадки, обрезки и активной обработки растений лучше отказаться. День можно посвятить сортировке урожая, уборке участка, подготовке погреба и домашним заготовкам.

С 13 по 27 августа – Растущая Луна. Благоприятное время для повторного посева зелени, посадки многолетних цветов и сидератов. Первая четверть наступит 20 августа.

28 августа – Полнолуние. Посадочные работы, пересадку и обрезку рекомендуется отложить. При этом можно собирать созревшие томаты, яблоки, ягоды и другие надземные плоды.

С 29 по 31 августа – Убывающая Луна. Последние дни месяца подходят для уборки картофеля, моркови и свеклы, а также для работ с почвой.

Благоприятные дни для садовых работ

Наиболее удачными датами для посадок, подкормок и ухода за растениями считаются 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 и 29 августа.

В эти дни можно сеять зелень и сидераты, готовить грядки под озимые культуры, поливать посадки и вносить удобрения.

К нейтральным датам относятся 7, 8, 14, 15, 20, 21 и 22 августа. Они подходят для прополки, прореживания всходов, удаления усов у клубники, сбора семян и других текущих работ.

Самыми неблагоприятными днями месяца станут 12 и 28 августа – Новолуние и Полнолуние. В эти даты не рекомендуются посев, пересадка и обрезка растений.

Что делать на даче с 1 по 10 августа

Первая декада августа в Удмуртии обычно остается теплой. Днем температура может быть почти июльской, хотя ночи постепенно становятся холоднее. Почва еще хорошо прогрета, поэтому растения продолжают активно развиваться.

Что посадить. 2 и 10 августа можно посеять укроп, петрушку, салат и другую скороспелую зелень. В теплице допустима поздняя посадка огурцов. Для редиса, дайкона, брокколи, кольраби и лука на перо подойдут 2, 6, 7 и 10 августа.

Что собрать. 6, 7 и 10 августа подходят для уборки урожая, предназначенного для длительного хранения. В это время можно выкапывать ранний картофель, собирать томаты, яблоки и заготавливать семена.

Какие работы провести. 2 августа рекомендуется подкормить плодоносящие культуры органическими или минеральными удобрениями. На 6, 7 и 10 августа можно запланировать обработку от вредителей и фитофторы. Последний из этих дней также подходит для летней обрезки кустарников.

Вокруг Новолуния стоит не трогать растения. Фото: envato elements

Работы в саду с 11 по 20 августа

К середине месяца в Удмуртии становится заметнее приближение осени. Утренние росы холодеют, а дневное солнце уже не такое активное.

12 августа, в Новолуние, растения лучше не тревожить. Вместо работы на грядках можно почистить садовый инвентарь, подготовить место для хранения овощей или навести порядок в дачном доме.

Что посадить. 15 августа подходит для пересадки, пикировки, заготовки черенков, а также высадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. С 15 по 17 августа можно заниматься однолетними, многолетними и луковичными цветами. На 18, 19 и 20 августа рекомендуется запланировать посадку капусты и лука на зелень.

Чем подкормить растения. 18–20 августа считаются удачными днями для внесения органических и минеральных удобрений. Подкормка поможет садовым культурам подготовиться к прохладным ночам. В эти же даты можно провести профилактическую обработку теплиц от грибковых заболеваний.

11 и 13 августа считаются неудачными днями для посева семян.

Что успеть с 21 по 31 августа

Конец августа в Ижевске и районах Удмуртии нередко сопровождается резкими перепадами температуры. Днем может сохраняться тепло, а ночью в низинах уже возможны первые слабые заморозки на почве.

Что посадить. 21 и 22 августа допускается посадка огурцов под надежное укрытие и лука на перо. С 23 по 25 августа можно сеять редис и редьку, высаживать капусту и лук-севок под зиму.

На освободившихся грядках полезно посеять рожь, овес или горчицу. Сидераты улучшат структуру почвы и помогут восстановить ее после летнего сезона.

29 августа станет последним благоприятным днем месяца для посадки зелени, огурцов и капусты.

Какие работы провести. На 21 и 22 августа можно запланировать санитарную обрезку деревьев. С 23 по 25 августа рекомендуется рыхлить и перекапывать пустые грядки, окучивать растения, удалять сорняки и вносить последние летние удобрения.

28 августа, в Полнолуние, садовые работы лучше свести к минимуму. День подойдет для переработки яблок и ягод, приготовления заготовок и сушки пряных трав.

26, 27, 30 и 31 августа считаются нежелательными для посадок. В это время можно убрать ботву, заложить компост и подготовить лутрасил, солому или другой укрывной материал на случай ранних заморозков.

Как подготовить дачу к осени

К концу августа важно не только собрать урожай, но и привести участок в порядок. Пустые грядки следует очистить от растительных остатков, перекопать или засеять сидератами. Здоровую ботву можно отправить в компост, а растения с признаками болезней лучше убрать с участка.

Теплицы необходимо проветрить и обработать от грибковых инфекций. У томатов стоит удалить лишние листья и цветочные кисти, которые уже не успеют сформировать урожай. Тыквы и кабачки желательно приподнять над землей, чтобы защитить их от сырости.

Особое внимание потребуется теплолюбивым растениям. При угрозе ночного похолодания посадки следует заранее накрыть нетканым материалом.

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