Куда сходить в Ижевске с 27 по 31 июля: экскурсия по ночной библиотеке и день рождения Гарри Поттера

Национальная библиотека Удмуртии. Фото: Данил Иванов

«КП-Ижевск» подготовила программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе

Вторник

«Библиотека в сумерках» (12+)

Ижевчан приглашают на необычную экскурсию «Библиотека в сумерках» – маршрут по местам, обычно закрытых для посетителей.

Гости смогут прогуляться по темным коридорам библиотеки, заглянуть в книгохранилище и посмотреть на ночной Ижевск с высоты.

Когда: 28 июля в 21:00

Где: Советская, 11

Стоимость: 800 рублей

Среда

Экскурсия по выставке «Крезь но гур» (12+)

Горожан приглашают на экскурсию по выставке народных инструментов «Крезь но гур».

Здесь представлены традиционные струнные, ударные, духовые и другие инструменты.

Когда: 29 июля в 18:00

Где: ул. им. В. Сивкова, 173

Стоимость: 200 рублей

Концерт «Песни о птицах» (12+)

Ижевчан приглашают на концерт, который пройдет в рамках выставки «Расскажите, птицы…».

На выставке представлены картины более 20 удмуртских художников. Каждый из авторов воплотил образ птицы в своей собственной уникальной манере и технике.

Для гостей выступит Мария Ханыкова – певица, руководитель группы «Вербное Воскресенье», ведущая песенных кругов и практик фолк-терапии. Здесь птицы зазвучат в народных песнях: голубь – вестник, соловей – голос любви, ворон – хранитель тайн, жаворонок – предвестник рассвета.

Когда: 29 июля в 18:30

Где: ул. Кирова, 8Г

Стоимость билетов: от 300 рублей

Четверг

Танцы на свежем воздухе (0+)

Горожан приглашают на танцы и песни на открытом воздухе.

В программе:

– в 14:00 – караоке;

– в 16:00 – танцевальный вечер.

Когда: 30 июля с 14:00 до 18:00

Где: Воткинское шоссе, 118

Вход свободный

Пятница

День рождения Гарри Поттера (6+)

Жителей Ижевска приглашают на праздник в честь дня рождения Гарри Поттера.

Гостей ждут:

– тематическая игровая программа;

– загадки и испытания в стиле любимой истории;

– конкурс на лучший косплей;

– шоу мыльных пузырей;

– мастер-класс «Волшебные палочки»;

– шоколадное фондю.

Когда: 31 июля в 18:30

Где: ул. Пушкинская, 223

Стоимость: 700 рублей.

Что посмотреть в кино?

Фильм «За любовь» (16+)

Кадр из фильма «За любовь». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Пара на грани развода получает волшебную бутылку, исполняющую желания.

Актеры: Ксения Бородина («Метод Лавровой», 18+), Алексей Чадов («Игра на выживание», 18+), Теона Бородина (начинающая актриса), Лея Самойлова (начинающая актриса), Виктория Клинкова («Медиатор», 18+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: мелодрама, комедия, фэнтези

Фильм «Все, что мы потеряли» (18+)

Кадр из фильма «Все, что мы потеряли». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Художница Леа потеряла родителей. После трагедии девушка перестала мечтать, рисовать и радоваться жизни.

Перед многомесячной командировкой в Берлин ее брат просит своего лучшего друга Акселя временно приютить девушку и присмотреть за ней.

Постепенно между ними возникает особая связь, способная изменить их жизни…

Актеры: Макси Иглесиас («Физика или химия», 18+), Маргарида Корсейру (начинающая актриса), Себастьян Сурита («В плену страсти», 12+), Хавьер Толоса («Тайны Лауры», 18+), Наталия Родригес («Комната», 18+)

Страна: Испания

Год: 2026

Жанр: драма, мелодрама

Фильм «Отпуск на всю голову» (16+)

Кадр из фильма «Отпуск на всю голову». Фото: скриншот из трейлера

Анна – организатор свадеб, она мастерски устраивает чужие праздники любви, но никак не может разобраться со своей личной жизнью.

Анна едет навестить свою больную бабушку. Чтобы не расстраивать ее тем, что она до сих пор одна – представляет ей коллегу своим женихом.

Эта безобидная ложь запускает целую цепочку неожиданных событий…

Актеры: Максим Лагашкин («Жуки», 16+), Дарья Блохина («Нейровася», 16+), Наталья Бочкарева («Счастливы вместе», 16+), Наталья Рудова («Бедные смеются, богатые плачут», 16+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: комедия

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