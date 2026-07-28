Из кабинета инженера – в музей: какие вещи советских мужчин сохранились в Ижевске

В Музее СССР есть целая комната с вещами и предметами из обихода советских мужчин. Фото: Мария Бакланова

Аккуратный письменный стол с толстым стеклом, тяжелая печатная машинка, металлический вентилятор, стопка виниловых пластинок и шапка-«пирожок»… Еще несколько десятилетий назад эти вещи были частью привычной жизни миллионов советских мужчин. Сегодня они уже стали историей, но сохранились в экспозиции Музея СССР в Ижевске.

Вместе с музеем «Комсомольская правда – Ижевск» вспоминаем, какими предметами пользовались дома, на работе и в свободное время жители Советского Союза.

Где работали, учились и писали письма

Во многих семьях письменный стол считался одним из самых важных предметов мебели. За ним школьники готовились к урокам, студенты конспектировали лекции, инженеры чертили схемы, а главы семей разбирали документы или писали письма родственникам. В выдвижных ящиках обычно лежали учебники, папки с бумагами, фотографии, канцелярские принадлежности и другие мелочи, которые всегда должны были оставаться под рукой.

Письменный стол занимал центральное место в рабочем уголке советской квартиры. Фото: Алексей Филинов

Чтобы полированная поверхность не покрывалась царапинами, сверху укладывали толстое стекло. Под него помещали все самое нужное: календари, памятки, расписания, семейные снимки и номера телефонов. Такой способ организации рабочего места можно было встретить чуть ли не в каждой квартире.

Вместо калькуляторов были счеты. Простое на первый взгляд устройство позволяло быстро складывать и вычитать числа, а опытные бухгалтеры легко справлялись даже с более сложными расчетами. Счетами пользовались в магазинах, учреждениях, на предприятиях и в школах. А советские дети, конечно, с удовольствием с ними играли.

Счеты десятилетиями оставались главным инструментом для вычислений. Фото: Алексей Филинов

Неотъемлемой частью рабочего стола постепенно стала и печатная машинка. Советская промышленность выпускала десятки моделей, которые использовали журналисты, секретари, сотрудники учреждений и писатели. Одной из самых известных считалась «Любава». Ее производство освоили на Рязанском заводе счетно-аналитических машин в начале 1980-х годов. Конструкция во многом повторяла немецкую Erika.

Печатная машинка «Любава» появилась в продаже в начале 1980-х годов. Фото: Алексей Филинов

Рядом с машинкой нередко лежали чертежные инструменты. Инженерам, конструкторам и студентам технических вузов была хорошо знакома рейсшина «Ленинград ИР-2». Благодаря роликовому механизму линейка сохраняла строго параллельное положение, поэтому проводить длинные ровные линии удавалось быстро и без лишних измерений.

Рейсшину использовали при создании чертежей задолго до появления компьютерной графики. Фото: Алексей Филинов

Особое место в экспозиции занимает сувенирная модель мотоцикла «ИЖ». Такие миниатюры выпускал ижевский завод «Ижмаш». Одни экземпляры становились памятными подарками, другие украшали письменные столы руководителей, инженеров и работников предприятия. Некоторые модели одновременно выполняли функцию настольного прибора — в них предусматривали подставку для ручки.

Миниатюрный мотоцикл «ИЖ» выпускал легендарный ижевский завод. Фото: Алексей Филинов

Когда прохладу создавал металл

Сегодня бытовой вентилятор есть почти в каждом магазине. А несколько десятилетий назад такая техника считалась роскошью. Ее чаще можно было встретить в кабинетах директоров, начальников цехов и руководителей предприятий. Массивное чугунное основание надежно удерживало прибор на столе, а металлические лопасти и прочный корпус служили долгие годы.

Настольные вентиляторы советского производства отличались надежностью и большим весом. Фото: Алексей Филинов

Позже конструкция изменилась. Производители начали использовать пластмассу, вентиляторы стали легче, тише и доступнее. Вместе с этим появились несколько скоростей вращения и механизм автоматического поворота, который распределял поток воздуха по всей комнате.

Музыка дома

Виниловые пластинки для советского человека были почти что святыней. Домашняя коллекция часто собиралась годами, а удачный экземпляр становился настоящей ценностью. Особенно высоко ценились записи, которые редко появлялись в свободной продаже.

Фирма «Мелодия» выпускала почти все официальные пластинки в Советском Союзе. На них записывали классическую музыку, эстрадные песни, детские сказки, радиоспектакли и литературные произведения. Отдельной гордостью владельцев становились зарубежные альбомы, которые доставали через знакомых или привозили из-за границы.

Коллекция пластинок многое могла рассказать о вкусах хозяина квартиры. Фото: Алексей Филинов

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