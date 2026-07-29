Оберег для дома: почему полынь в Ижевске нужно собирать в августе

Зачем собирать полынь в августе? Фото: envato elements

Полынь называют одним из самых загадочных растений, которые растут в наших широтах. Ее терпкий горьковатый запах хорошо знаком тем, кто хотя бы раз гулял по августовским лугам, лесным опушкам или дачным участкам. Но далеко не все знают, что под названием «полынь» скрываются сразу несколько видов, отличающихся не только внешне, но и своими свойствами.

Вместе с эзотериком Хельгой Кольт рассказываем, какую полынь можно встретить в Удмуртии, почему август считается лучшим месяцем для ее сбора и на что обратить внимание при заготовке растения.

Важно: полынь нельзя считать безопасной травой. Из-за высокого содержания эфирных масел и горьких веществ препараты на ее основе противопоказаны беременным и кормящим женщинам, людям с язвенной болезнью желудка и повышенной кислотностью. Любые растительные средства должны использоваться только после консультации с врачом и не заменяют назначенное лечение.

В Удмуртии чаще всего встречаются два вида полыни — горькая (Artemisia absinthium) и обыкновенная, или чернобыльник (Artemisia vulgaris). Несмотря на близкое родство, отличаются они довольно сильно.

Полынь горькая

Главная особенность этого растения — насыщенный терпкий аромат и очень горький вкус. Его обеспечивают эфирные масла и горькие вещества, прежде всего абсинтин. Именно благодаря им полынь ценится как природный антисептик и средство, отпугивающее насекомых.

Полынь горькая Фото: wikipedia

В эзотерических практиках горькую полынь считают одним из самых сильных растений для очищения пространства. Ее используют при окуривании дома, полагая, что дым помогает избавиться от накопившегося негатива и создает защиту для жилища.

Народная медицина ценит растение за способность стимулировать аппетит, поддерживать пищеварение и улучшать отток желчи. Также полынь традиционно применяли как вспомогательное средство в борьбе с паразитами и для общего укрепления организма.

Чернобыльник

Полынь обыкновенная выглядит иначе. Верхняя сторона листьев у нее зеленая, нижняя — сероватая, а серебристый налет выражен значительно слабее. Да и запах у растения гораздо мягче: в нем ощущаются луговые травы, осенние цветы и даже легкие нотки тархуна.

Полынь обыкновенная – чернобыльник Фото: wikipedia

В фитотерапии используют как надземную часть растения, так и его корни. Чернобыльник применяют для поддержки обмена веществ, снятия спазмов и нервного напряжения. В народной медицине его также связывают с поддержанием женского здоровья и восстановлением сил при хронической усталости.

В эзотерике этому растению приписывают совсем другие свойства. Если горькая полынь отвечает за очищение пространства, то чернобыльник считается символом внутренней гармонии, защиты в дороге и работы с подсознанием. Высушенные веточки нередко используют для изготовления оберегов или кладут под подушку, надеясь увидеть вещие сны.

Когда собирать полынь в августе 2026 года

Оба вида начинают активно цвести в конце июля и начале августа. Именно в этот период в листьях и соцветиях накапливается максимальное количество эфирных масел и других биологически активных веществ.

По словам эзотерика, в 2026 году наиболее благоприятным временем для заготовки считается период после 12 августа, когда Луна переходит в фазу роста. Считается, что именно тогда надземная часть растения обладает наиболее насыщенным ароматом и лучше подходит как для лекарственных заготовок, так и для изготовления оберегов.

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