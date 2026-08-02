Целью дронов стал автомобиль с мирными жителями Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские беспилотники налетели на Удмуртию. Два дрона удалось уничтожить силами ПВО. Но в этот раз мишенью стали не военные объекты, НПЗ и даже не склады, а обычный автомобиль с мирными жителями. В результате три человека погибли, еще двое ранены, один из них ребенок. Собрали все, что известно об атаке БПЛА в Удмуртии 2 августа 2026 года

Что известно об атаке БПЛА в Удмуртии 2 августа 2026 года

Об атаке БПЛА в Удмуртии 2 августа 2026 года сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.

По ее словам, в небе над Удмуртией было уничтожено два беспилотника. К несчастью, есть жертвы. В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона.

Три человека погибли, еще двое пострадали, в том числе ребенок.

Последствия атаки БПЛА в Удмуртии 2 августа 2026 года, состояние пострадавших

Известно, что в результате атаки на машину погибли три человека.

- Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние. Чудовищное в своей бессмысленности действие - эти люди точно не являлись военной целью, - прокомментировала Ольга Абрамова.

Сейчас на месте работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

2 августа в регион вводился режим беспилотной опасности, временно приостанавливался вылет и прием самолетов. В 12:25 2 августа на территории Удмуртии дан отбой сигналу «Беспилотная опасность» и режиму «Ковер».