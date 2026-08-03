Главные новости Ижевска на утро 3 августа: погибшие от удара БПЛА и авария с грузовиками

Еще один отличный день Фото: Эдуард КАРИПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый понедельник пришел в Ижевск. 3 августа в нашем городе потеплеет до +27°С, осадков не ожидается. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий выходных.

Погибли от удара БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Удмуртии погибли три человека. Как сообщила врио Главы республики Ольга Абрамова, дрон ударил в гражданский автомобиль.

Еще два человека, включая ребенка, доставлены в больницу. Девочку перевезут в Ижевск после стабилизации состояния.

Всего за утро над территорией республики сбили два БПЛА.

ДТП с грузовиками

Около 15:30 1 августа дорожное происшествие зарегистрировали на участке федеральной трассы в Удмуртии. Как сообщили в ЕДДС Игринского района, на территории ТО «Кабачигуртский» столкнулись два грузовых автомобиля.

Водитель грузовика Howo, совершая обгон, по касательной задел фуру Scania. В результате столкновения травмы получили два человека.

Дополнительные авиарейсы

Группа «Аэрофлот» с 1 августа запустила дополнительные рейсы между Москвой и Ижевском, а также открывает новое авиасообщение между Ижевском и Сочи.

Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». Решение принято для перевозки пассажиров после прекращения полетов авиакомпании «Ижавиа».

Каким будет август

Июль удивил Удмуртию продолжительной жарой, которая не отступала почти до конца месяца. После сдержанного июня лето словно решило наверстать упущенное – причем с избытком. Разбираемся, чем запомнился этот аномально знойный период и какую погоду теперь прогнозируют Ижевску на август.

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