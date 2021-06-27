Три места в Ижевске, где можно встретить «немецкие дома»

Горожане так называют по разным причинам Фото: Архив «КП» в Ижевске

В нескольких районах Ижевска можно найти так называемые «немецкие» дома. Горожане так называют по разным причинам: какие-то якобы строили пленные немцы, а какие-то проектировали приглашенные из Германии специалисты.

«Немецкие» дома в районе Культбазы

Девять двухэтажных домов на улицах Авангардной и Софьи Ковалевской Фото: Архив «КП» в Ижевске

Девять двухэтажных домов на улицах Авангардной и Софьи Ковалевской якобы как раз построены военнопленными из Германии.

Установить истину, строили ли пленные немцы дома на Культбазе или нет, вряд ли увенчается успехом. Одни источники сообщают, что после 1956 года немцев в Ижевске уже не было, они уехали к себе на родину. А дома на Культбазе появились чуть позже. Но достоверной информации нет.

Этот квартал отличают круглые окна и арки, треугольная форма крыши.

Трехэтажные «немецкие» дома в Соцгороде

Эти дома похожи на те, что на Культбазе Фото: Архив «КП» в Ижевске

Созданные в послевоенное время дома на улице Орджоникидзе, выделяются на фоне других жилых зданий, и очень похожи на те, что на Культбазе. Поэтому и ходит легенда, что их строили также пленные немцы, чей труд пользовался спросом в послевоенные годы. Известно, что в Ижевске они трудились над строительством зданий, на заводах

Жители «немецкого» квартала на Орджоникидзе хвалят свои дома за хорошую планировку, прочные стены и высокое качество.

«Немецкий квартал» в 16-м микрорайоне

Шесть сине-белых и светло-желтых зданий на Удмуртской Фото: Архив «КП» в Ижевске

Шесть сине-белых и светло-желтых зданий на Удмуртской с номерами 286, 288, 290, 292, 294 и 296 немецкие специалисты строили в начале 1990-х годов по передовым зарубежным технологиям. Вот это точно настоящие немецкие дома!

К нам зарубежных специалистов пригласили по специальной программе – строить жилье работникам «Газпрома». Рабочие привезли с собой буквально все – от строительной техники до гвоздей. В этих домах предусмотрено все до мелочей.

Жители отмечают просторную кухню в 10 квадратных метров. Не обходятся без внимания детали внутри в квартир – именно благодаря им создается впечатление «европейского жилья»: регулируемые батареи, две мойки на кухне, шумоизолирующие стеклопакеты в деревянных рамах. Моющиеся обои, стеклянные двери и светильники с датчиком движения в подъезде в то время казались передовыми. Ну и конечно, домофон!

Дворы «немецкого квартала» ухоженные, с благоустроенными прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками. Во дворах хорошо устроенная ливневая канализация, за счет этого дорога чистая.

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