«КОМОС-Авто» представляет новый модельный ряд Hyundai в Ижевске

Новый SANTA FE. Фото: «КОМОС-Авто»

В 2020-2021 году Hyundai (Хендэ) полностью обновил модельный ряд: дизайн машин стал еще интересней, технологии — еще более совершенными. «Комсомолка» побывала в дилерском центре Hyundai «КОМОС-Авто» и готова рассказать о новых возможностях давно полюбившейся ижевчанам марки автомобиля.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ «КОМОС-АВТО»

Важно знать, к кому можно обратиться за качественной помощью при покупке, обслуживании или ремонте машины. Современное сервисное и диагностическое оборудование позволяет «КОМОС-Авто» грамотно сочетает в себе салон продаж Hyundai с последующим ремонтом этой марки. Сертифицированные специалисты никогда не оставят вопрос неотвеченным, а также развеют все сомнения в вопросах приобретения автомобиля.

«Всё больше и больше клиентов остаются в бренде. Автомобили действительно надежные, качественные и достаточно доступны в обслуживании. И для клиента это очень удобно – сдавая в трейд-ин нам свой автомобиль, он не тратит время на его продажу, уверен в юридической чистоте сделки и получает дополнительную скидку на новый автомобиль», — пояснила руководитель отдела продаж Екатерина Клевцова.

ГЛАВНЫЕ НОВИНКИ HYUNDAI 2020-2021 ГОДА

Удобными зарядками для гаджетов, подогревом стекла и сидений давно никого не удивишь. Мы расскажем о том, что поистине отличает обновленные модели Hyundai от своих предшественников.

В 2020-ом году были усовершенствованы три городские машины: SOLARIS, SONATA и ELANTRA.

Фото: «КОМОС-Авто»

Новый SOLARIS («Солярис») радует своим рестайлингом: решетка радиатора стала больше и обрела модную ячеистую структуру, к ходовым огням фар добавились светодиодные. Для удобства появился и электропривод складывания зеркал, что очень пригодится в наших тесных дворах.

Мультимедийный дисплей увеличился до 8 дюймов. Также у машины улучшилась шумоизоляция колесных арок, за счет чего в машине стало тише на 1-2 Децибела.

Восьмое поколение SONATA («Соната») привлекает клиентов не только оригинальным дизайном, но и повышенной безопасностью. Скрытые ходовые огни выступают полноценной составляющей дизайна кузова. Технологии активной и пассивной безопасности предупредят водителя о событиях на дороге, которые могли остаться не замеченными.

Фото: «КОМОС-Авто»

Фото: «КОМОС-Авто»

Новая стильная ELANTRA («Элантра») сразу порадовала поклонников Hyundai своим современным дизайном: ломаные элементы и линии вместе с большими фарами создают четкую динамику.

Фото: «КОМОС-Авто»

Внутри водителей ждут два больших экрана приборной панели и мультимедиа, которые соединены без стыка и будто перетекают друг в друга. Отдельная функция запоминания расположения сидений для первого и второго водителя порадует тех, кто делит машину с еще одним человеком.

Кстати, ELANTRA в Северной Америке стала автомобилем года уже дважды! Впервые награда была получена в 2012 году, а в январе этого года вновь стало известно о титуле «Автомобиль 2021 в Северной Америке».

Обновления не обошли стороной и надежную модельную линейку кроссоверов Hyundai: SANTA FE, PALISADE, TUCSON и CRETA.

Значительно изменился и SANTA FE («Санта Фе»). Автомобиль отличается новой, еще более удобной приборной панелью: как и в SONATA, в авто появилось электронное управление с электронным переключением передач (нет рычага), а выбор стиля вождения производится с управлением шайбы в одно касание.

Встроенная камера кругового обзора обеспечит безопасность на все 360 градусов, и при включении поворотника на приборной панели выводится изображение с камеры. При этом все камеры отличаются хорошим качеством, при изменении геометрии картинка останется неизменно четкой.

Кроме того, больше не нужно путаться в бесконечных проводах — в салоне появилась беспроводная зарядка для телефона, достаточно просто положить в нее свой гаджет.

Недавно в Ижевске появился совершенно новый кроссовер PALISADE («Палисад»). Это самый большой автомобиль в линейке Hyundai — длина составляет 4980 мм, в салоне могут комфортно разместиться восемь пассажиров. «Парящая» центральная консоль выглядит футуристично и эргономична в управлении.

Фото: «КОМОС-Авто»

Три режима: снег, грязь и песок обеспечат надежное сцепление с покрытием в сложных дорожных условиях, при этом информация об активном режиме выводится на приборную панель или экран навигационнои системы. Система безопасности Smart Sense (Смарт Сенс) позволяет водителю получать информацию об обстановке вокруг автомобиля на 360 градусов, предупреждает о возможных препятствиях и при необходимости автоматически включит систему торможения.

Крутой кроссовер TUCSON («Туссан») не имеет рычага переключения передач — вместо него водителя ждет удобная консоль для электронного переключения передач. Центральный дисплей с панелью и блоком климата стали полностью сенсорными, что создает «космическую» обстановку в машине. Изменился и внешний вид: новая решетка радиатора делает машину более серьезной, а фары могут быть полностью светодиодными. Автомобиль уже доступен для покупки в шоу-румах Hyundai «КОМОС-Авто».

Фото: «КОМОС-Авто»

Фото: «КОМОС-Авто»

Обновленная CRETA («Крета») появится уже во второй половине этого года. При создании новой модели учтен опыт эксплуатации предыдущей версии модели. Новая CRETA будет больше своего предшественника и будет дополнена новыми опциями комфорта. А ее дизайн станет более футуристичным.

Увидеть все новинки своими глазами и записаться на тест-драйв можно в салонах официального дилера Hyundai «КОМОС-Авто».

Фото: «КОМОС-Авто»

Фото: «КОМОС-Авто»

Фото: «КОМОС-Авто»

Адрес: Ижевск, ул. Пушкинская, 62 и Воткинское шоссе, 17в

Телефон: +7 (3412) 20-95-64, +7 (3412) 20-95-39

Сайт: hyundai-komos-auto.ru

«ВКонтакте»: vk.com/hyundaiudm

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