Всемирный день НЛО в Ижевске: с какими неопознанными объектами встречались жители Удмуртии

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Сегодня – Всемирный день НЛО. 2 июля 1847 года на территории американского штата Нью-Мексико возле г. Розуэлл якобы потерпел крушение инопланетный летающий аппарат – по поводу происшествия, засекреченного правительством США, до сих пор идут ожесточенные споры и выстраиваются конспирологические теории. Мы думаем, это отличный повод вспомнить о неопознанных летающих объектах (в кавычках и без), замеченных в Удмуртии. Поехали!

26 декабря 2017 года. Объект: шумное белое облако.

Фото: Николай Евстафьев

Как потом оказалось, «НЛО» оказалось ракетой. В общем, ничего необычного.Ижевчане в социальных сетях рассказали о том, что видели в небе НЛО, представляющее собой белое облако, которое с шумом пролетает по небу.

17 июня 2018 года. Объект: светящийся шар с хвостом

Фото: скриншот видео

Жители Удмуртии увидели в небе светящийся шар с хвостом, который приняли за НЛО. Как и в предыдущем случае, объект оказался космической ракетой. Удалось установить, что это был «Союз-2.16», стартовавший с космодрома Плесецк с навигационным спутником «Глонасс-М». Скорее всего, подобная ракета пронеслась в небе и 26 июня 2021 года – тогда ижевчане тоже заметили «НЛО».

Август 2018 года. Объект: круги на детской площадке.

Фото: МО Вараксинское

Оригинальная детская площадка в Завьяловском районе привлекла внимание общественности: она оказалась похожа на поле с кругами от неопознанных летающих объектов или на посадочную площадку для вертолетов

Кроме того, вы можете почитать истории жителей Удмуртии, которые якобы вступали в контакт с НЛО (правда, без фото – но все равно очень интересно).