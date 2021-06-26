Видео: неопознанный летающий объект заметили в небе над Ижевском

Горожане заметили необычный объект в небе

В Ижевске горожане заметили НЛО над прудом. Видео в группе «ВКонтакте» «Злой ижевчанин» опубликовал пользователь Никита.

«Только что с ул. Заречное шоссе над Воложкой был замечен неопознанный летающий объект! Эксклюзив!», — написал горожанин.

Пользователи по-разному отреагировали на сообщение.

«Мы то же ее видели. Всей семьей смотрели, пока не улетела. Наши дети оказывается чему то умеют удивляться», — поделилась эмоциями Татьяна.

Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что это ракета. И действительно, с космодрома Плесецк 25 июня запускали ракетоноситель «Союз-2». Об этом сообщает министерство природы Коми. В регионе должны были упасть отделяющиеся части ракеты.

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