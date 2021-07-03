Погода на июль 2021 в Ижевске: жара может вернуться через неделю

Уже после 8 июля прогнозируют возвращение жарких дней Фото: Константин ИВШИН

Периоды жары в мае и июне довольно сильно вымотали ижевчан, а каким будет июль? «Комсомолка» постаралась собрать наиболее достоверный прогноз.

ДОЖДАЛИСЬ ПРОХЛАДЫ

В первые числа июля жителей Удмуртии обнадежил прогноз республиканского Гидрометцентра. Как сообщила пресс-служба, в Удмуртию идут прохладные воздушные массы, в результате температурный фон понизится до пределов климатических норм, и над республикой прольются дожди. Пока прогноз сбывается, хотя и не очень охотно.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, на следующей неделе температура воздуха будет держаться в пределах +21…+26°С, однако к выходным опять начнет повышаться.

ОПЯТЬ ВЫШЕ НОРМЫ?

О том, какими будут летние месяцы, недавно рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107,6 ФМ, 16+).

По оценкам специалиста, в июле среднесуточная температура в Ижевске и Удмуртии вновь будет превышать нормальные показатели – примерно на 1,5-2°С. Осадков может быть до 20% меньше нормы. В целом, эти цифры не сильно выбиваются их зоны климатического комфорта. Количество солнечных дней по республике также может быть несколько выше многолетних значений.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Данные с разных метеорологических сервисов разнятся. Так, по данным сервиса Яндекс.Погода, после 8 июля в Ижевск вернется жара до +29…+32°С, и лишь с 13 числа температуры установятся около 25..+26°С. Дожди вероятны в начале и середине месяца.

Похожий прогноз предоставляет сервис pogoda.mail (Погода.Мейл), но жарких дней в нем немного больше, а дождливых меньше.

Еще более длительный период жары прогнозирует сервис world-weather (Ворлд-вэзэр) – так же с 8 июля по 16-17 июля. Дождей по этому прогнозу почти нет.

Напомним, если засуха продолжится в июле, в Удмуртии могут ввести режим ЧС.

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