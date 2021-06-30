В Удмуртии могут ввести режим ЧС из-за засухи

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Жаркая погода вызывает у жителей сел и деревень. Удмуртии большую обеспокоенность. Как отмечает вице-премьер и министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова, засуха негативно влияет на запасы кормов и развитии зерновых и зернобобовых культур, и поэтому не исключена возможность введения режима ЧС.

«На прошлой неделе мы провели переговоры с Удмуртским гидрометцентром. Данные по всем метеостанциям республики будут сведены к 1 июля. Также запрошены аналитические данные с районов по прогнозам заготовки кормов, потребности и переходящим запасам. По результатам всех поступивших объективных данных будем принимать решение, сейчас что-то прогнозировать очень сложно», - заявила Ольга Абрамова (цитата по пресс-службе Минсельхоза УР).

Министр провела параллели с засухой 2010 года – тогда на всей территории республики был объявлен режим ЧС. По ее словам, в 2010 году почва трескалась от иссыхания – вице-премьер надеется, что этим летом до такого не дойдет и начнутся дожди.

Кстати, в ближайшие дни синоптики обещают понижение температуры воздуха и небольшие дожди.

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