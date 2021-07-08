«Как здорово просто побыть вместе»: топ-3 вдохновляющих семьи из Удмуртии

Фото: личный архив семьи Шапошниковых

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь этого праздника, мы решили вспомнить несколько историй необычных семей из Удмуртии, о которых мы уже рассказывали вам раньше.

«Детей все не было и не было»

“Большая семья – это счастье», – говорят Людмила и Сергей Давыдовы.

У пары всего 13 детей: один – родной сын Людмилы от первого брака, 12 – приемных.

«После свадьбы мы шесть лет жили в Германии, муж служил там. Совместных детей все не было и не было, а мы очень хотели. В 1988 году мы прошли всякие проверки, лечения, но ничего не вышло».

Людмила признается, что время было непростым. Особенно после возвращения в Удмуртию в 1994 году.

У Людмилы и Сергея Давыдовых 13 детей, из них 12 приемных Фото: Личный архив

«Решила здесь тоже пойти по врачам, поехала в Ижевск. Тогда в этом месте только открылся подобный центр планирования семьи. Врач очень грубо со мной пообщалась. Мол, чего пришли, если уже за границей все попробовали. Вышла я оттуда вся в слезах. Мне нужен был ребенок!»

Важное решение принял Сергей: «Хватит себя мучить. Пойдем в детский дом».

Так и началась их история. Поначалу им конечно же было нелегко, были трудности и в воспитательном процессе, и в распределении всех обязанностей, и в других моментах. Но эти обстоятельства не остановили пару…

Семья Давыдовых своей историей показывает, что важно отдавать ту любовь, которая есть в наших сердцах!

«Прыгнули в ответственность»

Они поженились в 2016 году. Начали задумываться о детях, но своих не могли иметь. По воле небесной случайности, в церкви, куда пара ходила молиться, познакомились с 15-летней Викой. Ее родную маму на тот момент уже несколько раз предупреждали, что могут лишить родительских прав. Так и вышло. Соседи вызвали органы опеки, а Вика, испугавшись, что ее заберут, прибежала к Егору и Нине.

«Мы не могли ей не помочь. Взяли расписку у матери, сообщили в органы опеки, оформили все документы. С тех пор – с 2018 года – Вика наша дочь», – рассказал Егор.

Егор и Нина - приемные родители шестерых детей Фото: Личный архив

А чуть позже к ним, благодаря удивительным обстоятельствам, пришла еще дочь, от которой родная мать отказалась в роддоме – Лиза.

Весной того же года пара взяла под опеку еще 4 детей! Одного мальчика и трех его сестер. Перед этим они полгода раздумывали. Получится ли всех прокормить, обеспечить, воспитать? И они решились! Сама пара назвала это «Прыгнуть в ответственность».

Егор и Нина руководят Клубом замещающих родителей в Ижевске.

Делятся своими знаниями, помогают семьям, которые уже усыновили детей, и для тех, кто хочет это реализовать.

«Решили помогать чужим»

Семья Шапошниковых стала первым в Удмуртии семейным детским домом и воспитала 18 детей! «Своих Бог больше не дал, решили помогать чужим!» – говорит Валентина Шапошникова.

Валентина Шапошникова и её муж растили 12-летнего сына и им хотелось еще деток, но не получалось. Увидев объявление в газете, они приняли решение взять ребенка из детского дома. И спустя время в их семье появился первый приемный ребенок – Костя.

Семья Шапошниковых воспитала 18 детей Фото: Личный архив

Следом за Костей присоединились еще 3 сестрички. А потом в их семью вошла восьмилетняя Оля. И в тот момент для Валентины их семейный детский дом стал ее официальным местом работы.

Валентина признается, что было непросто, так как дети, почувствовав материнскую любовь и заботу, начинали делить маму. Были и слезы, и истерики, и драки. Она рассказывает о том, что дети очень боялись потерять маму.

С Валентиной Константиновной в 1990 году связалась знакомая из Брянска, попросила забрать брата и сестру. Валентина было не против. А потом к Шапошниковым начали отправлять Алёшу на выходные. Мальчик привык к семье, когда его определили в приют, он попросил остаться, и он перешел в их семью.

А теперь супермама с мужем уже нянчат внуков. Валентина говорит, что дети – это главное в нашей жизни! И отмечает: она счастлива, что сделала такой выбор!