Реконструкция главного корпуса оружейного завода и продолжение проспекта Калашникова: о чем еще рассказал глава Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В рамках проекта «Комсомолки» и Общественной палаты Ижевска «Открытая власть» на радио пришел глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев. В прямом эфире он ответил на вопросы жителей города.

Олег Бекмеметьев выступил в эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» Фото: Архив КП

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЛЯЖЕ

По рекомендациям Роспотребнадзора в Ижевском пруду купаться запрещено. Вода не проходит по санитарно-химическим показателям. Олег Бекмеметьев рассказал, что сейчас ее отправляют на анализы регулярно – раз в десять дней. Как только вода станет безопасной, об этом сразу же сообщат жителям Ижевска. Однако, несоответствие нормам не мешает горожанам купаться в пруду.

Глава Ижевска отметил, что из-за большого количества несчастных случаев на воде, на городском пляже установили четыре камеры видеонаблюдения, на Воложке – одну.

«Спасатели дежурят в режиме 24/7, и в жаркую погоду к тем сотрудникам поисково-спасательного отряда добавляются дополнительные спасательные посты», – добавил Олег Бекмеметьев.

Он также порекомендовал жителям Ижевска соблюдать правила безопасности на воде и внимательно следить за своими детьми.

СТАНЕТ ЛИ ПЛЯЖ ПЛАТНЫМ?

Для благоустройства пляжа пока не нашли инвестора Фото: Анастасия Михайлова

Олег Бекмеметьев обратил внимание слушателей на то, что частники на пляже уже присутствуют: там есть шезлонги и прокат спортивного инвентаря. Но это часть большой территории.

«Если говорить о пляже в целом, администрация рассматривает возможность инвестиции в его благоустройство. Пока такого инвестора мы не нашли», – отметил глава города.

ИЖЕВСК БУДУТ ОЗЕЛЕНЯТЬ

В эфире радио «КП-Ижевск» обсудили и круглый стол «Разработка и внедрение «Зеленого кода» в Ижевске», который провели по инициативе Общественной палаты города. По итогам обсуждения решили создать рабочую группу, которая займется вопросами разработки правил посадки и ухода за зелеными насаждениями.

Олег Бекмеметьев рассказал, что в эту рабочую группу войдут не только представители городской администрации, а также ученые-биологи городских вузов.

«Первым делом мы хотели бы сделать в этой рабочей группе – это инвентаризация уже имеющихся лесных богатств на территории города», – поделился глава Ижевска. – «И уже после мы создадим план работ по увеличению этих богатств на ближайшие несколько лет и приступим к его реализации».

Сейчас же, по мнению Олега Бекмеметьева, в городе реализуется точечный подход по озеленению. В будущем эти процессы будут систематизированы.

КОГДА РЕКОНСТРУИРУЮТ ГЛАВНЫЙ КОРПУС ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА?

На реконструкцию памятника требуется несколько лет Фото: Диля Ахмадишина

Олег Бекмеметьев сообщил, что сейчас из республиканского бюджеты выделили средства на проведение научно-исследовательских работ по состоянию Главного корпуса оружейного завода.

«Конечно, он сегодня представляет собой угрозу: обрушиваются перекрытия, лестничные марши. Все это нужно тщательно изучить, исследовать. После того, как у нас на руках будут результаты этого обследования, уже можно будет говорить о том, каким видам работ нужно подвергнуть, в рамках реконструкции, это здание», – рассказал глава Ижевска.

Сейчас же на проведение этих работ ищут подрядчика.

ТРАНСПОРТ ОБРАБАТЫВАЮТ ДО СИХ ПОР

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом глава столицы Удмуртии упомянул, что городе не прекращали обрабатывать общественный транспорт.

«Обрабатываются сидения, ручки на спинках сидений, подлокотники, подоконники, ручки вентиляционных люков, крыши автобусов, трамваев и троллейбусов на конечных остановках. Кроме того, в ночное время трамваи, троллейбусы подвергаются полностью промывке салона с использованием дезинфицирующих средств, а автобусы – во время обеденного перерыва».

Олег Бекмеметьев также обратился к горожанам с просьбой носить маски, чаще мыть руки и избегать массовых скоплений людей.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ДОРОГ

Финансирование строительства дорог пока обговаривается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В прямом эфире обсудили и планы по строительству новых дорог в Ижевске.

«Здесь не только проспект Калашникова, но и новые дороги, которые позволят разгрузить трафик в городе. На сегодняшний день ситуация такова: у нас есть план-документация на участок улицы проспекта Калашникова от улицы Союзной до 40 лет Победы, в разработке находится документация на участок от улицы Бабушкина до улицы 40 лет Победы», – поделился Олег Бекмеметьев.

Для разработки проектно-сметной документации потребуется изыскать 9,2 миллиарда рублей, по словам главы города.

«Мы прорабатываем в переговорном процессе возможные варианты финансирования, здесь принимают участие и депутаты Государственной Думы РФ от Удмуртской Республики».

А ЧТО БУДЕТ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ?

В эфир радио поступил звонок от жителя Ижевска Сергея. Мужчина поинтересовался, что будет с земельными участками на месте строительства новых дорог. Глава города ответил, что действия администрации города уже прописаны в земельном кодексе.

«Те земельные участки, которые попадают в створ предполагаемой к строительству дороги, должны быть изъяты. Изъятие – процедура, предусмотренная соответствующими кодексами. Оно подразумевает возмездное изъятие. Это означает, что мы, муниципалитет, заключаем договор с жителями, чьи участки попали в створ дороги, строящейся или предполагаемой к строительству», – пояснил Олег Бекмеметьев.

СКОЛЬКО ДОРОГ ОТРЕМОНТИРУЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

По нацпроекту БКД отремонтируют шесть дорог в 2022 году Фото: Анастасия Михайлова

Глава города отметил, что большая часть дорог, которые отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году находится в Ленинском районе. Это произошло, потому что в 2021-м работы не проходят ни на одной дороге «Зареки».

«Мы планируем совместно с Общественной палатой провести ремонт шести участков дорог: переезд от автодороги Ижевск–Сарапул до микрорайона Совхоз Медведево, от автомобильной дороги Ижевск–Сарапул Совхоз Медведево ул. Гагарина, ул. Областной до ЖД вокзала, ул. Новая, от Баранова до Зеленой, ул. Олега Кошевого от Баранова до Областной, ул. Ливаневская от Механизаторской до Фурманова, от ул. Московской до ул. Стадионной, и пер. Северный от Удмуртской до Пушкинской», – перечислил Олег Бекмеметьев.

Сейчас по каждому участку составляется график проведения работ.

ЧТО БУДЕТ С ДОМОМ ЛЯТУШЕВИЧА?

Олег Бекмеметьев отметил, что реконструкция дома Лятушевича (ул. В. Сивкова, 180) запланирована.

«Это объект культурного наследия, который находится под юрисдикцией Министерства культуры Удмуртской Республики. Именно там определяют стратегию, тактику по отношению к этому объекту культурного наследия. Насколько мне известно, есть проектно-сметная документация на проведение этой реконструкции», – рассказал глава Ижевска.

ЧТО ПОЯВИТСЯ У ДВОРЦА ПИОНЕРОВ?

У дворца пионеров появится площадка для воркаута Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Подытожили эфир разговором о реконструкции Дворца детского юношеского творчества. Олег Бекмеметьев упомянул, что в сквере не проводились никакие работы «со времен Советского Союза».

«В этом году в сквере появятся благоустроенные дорожки с занижениями для передвижения маломобильных горожан, общая площадь таких дорожек составит 1280 квадратных метров, газоны площадью почти 1700 квадратных метров. Там также установят дополнительное уличное освещение, 16 скамеек, урны, а также, наверное, самое важное из всего перечисленного, площадку для воркаута и уличные тренажеры», – рассказал глава города.

Этот этап благоустройства реализуют на сумму девять миллионов рублей.

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