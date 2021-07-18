«Ижевский кремль» и легенда о Емельяне Пугачеве: история улицы Коммунаров в Ижевске

Главные достопримечательности и их история улицы Коммунаров в Ижевске Фото: Архив КП

Пока на улице хорошая погода, нужно отправляться на прогулку по любимому городу. Предлагаем вам необычный маршрут по историческому центру Ижевска, который будет интересен даже детям.

ПО СЛЕДАМ ИМПЕРАТОРА

Сейчас в здании находится музей имени Кузебая герда Фото: Архив КП

Путешествие начинается с одного из самых старых и уникальных зданий города, «ижевского кремля» – оружейного Арсенала. В здании раньше хранили готовую продукцию с завода. 200 лет назад, в 1824 году сюда приезжает император Александр I. Его маршрут проходил через кованные ворота во внутренний двор. Когда-то это был единственный проход в Арсенал.

54-ЛЕТНИЙ ОГОНЬ И ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СССР

Памятник неизвестного солдату в сквере Победы Фото: Архив КП

Пройдясь по маршруту Александра I и почувствовав себя немного императором, переходим в сквер Победы на Карлутской набережной. Здесь стоит обратить внимание на скульптуру неизвестного солдата Бориса Волкова, стелы с именами героев, кто сражался за наше будущее. В сквере почти 54 года горит вечный огонь. Он считается символом памяти в честь тех, кто погиб на войне.

Кунгурцев переживал, что его не возьмут в пилоты из-за маленького роста Фото: Ильяс Бекмансуров

Ещё одно памятное места в сквере - бюст Евгения Кунгурцева, героя Великой Отечественной войны. Это единственный ижевчанин, удостоившийся дважды звания героя СССР. Он родился и вырос в Ижевске, занимался в авиастроительном кружке. Активно занимался спортом, чтобы вырасти, так как переживал, что могут не взять в летчики из-за маленького роста.

Кунгурцева забрали на фронт в 1942-м. Он командовал эскадрильей, добывал данные о противниках, фотографировал с самолета расположение вражеских расположений. В 1945-м он попал в плен, но бежал, прихватив также данные о враге.

ЛЕГЕНДА О ПУГАЧЕВЕ

Дальше вдоль Коммунаров стоит небольшая Крестовоздвиженская часовня. О строительстве часовни на пересечении с переулком Широким есть легенда.

Крестовоздвиженскую часовню на улице Коммунаров ласково называют «Крестик» Фото: Ильяс Бекмансуров

В 1774 году Емельян Пугачев, предводитель крестьянского восстания, переплыл Каму, захватил Воткинский завод и направился в Ижевск. Священники местной Ильинской церкви спрятали главную свою ценность – серебряный крест, украшавший алтарь. Он был зарыт в лесу «верстах в двух от завода, по направлению к северо-востоку». Войско Пугачева отступило, но за крестом так никто и не вернулся.

В 1817 году местные мужики пошли в лес заготавливать дрова. И увидели на месте, где был оставлен крест, огонь. А в нем та самая реликвия. Никто не мог достать его, пока настоятель Ильинской церкви не отслужил молебен. На месте, откуда забрали святыню, начал проступать камень, который исцелял людей. На месте было решено построить часовню Воздвижения Креста Господня, которую в 1879 году заменили на Крестовоздвиженский каменный храм.

САМОЕ ВКУСНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Ещё одна точка путешествия выходного дня по улице Коммунаров - «Славянский базар». Местные жители рассказывают, что раньше здесь находилось кафе «Лакомка», где продавали самое вкусное мороженое, молочные коктейли и пирожные с заварным кремом.

Само здание базара построили в 1977 году за 511 тысяч рублей. Эта сумма равнялась стоимости 100 автомобилей или 350 годовым зарплатам инженера или учителя.