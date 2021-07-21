Снесенные крыши и затопленные улицы: 9 фото с последствиями урагана в Удмуртии

Фото: слушатель радио «Адам»

Вечером 20 июля и в ночь на 21 июля по Удмуртии пронесся настоящий ураган. В соцсетях появились фото сорванных крыш, поваленных деревьев и затопленных улиц. Почему изменилась погода, вернется ли в ближайшее время буря и какая погода ожидается в ближайшие дни, расскажет «Комсомолка».

ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛАСЬ ПОГОДА И ЧЕГО ЖДАТЬ?

«У нас проходил циклон, также прошел холодный фронт и как раз-таки с ним связаны обильные осадки, так как до этого был достаточно сильный прогрев», - пояснила специалист Удмуртского гидрометцентра.

Дожди продлятся конца недели, ожидается, что они будут разной интенсивности. По словам синоптика, погода немного успокоилась, но если придет жара, то вновь возможны бури.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ЖАРА?

По словам синоптика, от зноя можно будет немного отдохнуть – в ближайшую неделю жара не вернется.

«На субботу ожидается 20-25 градусов Цельсия, на воскресение 16-21 градус в дневное время», - сообщает Удмуртский гидрометцентр.

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Деревня Узей-Тукля, последствия урагана. Фото: группа ВКонтакте «Типичный Ижевск», фото читателя