Утро в Ижевске: новости олимпиады в Токио, решение расселения после пожара в одном из микрорайонов и празднование дня ВМФ

Празднование началось с возложения цветов. Фото: пресс-служба Ижевска

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 26 июля. Пока вы собираетесь по своим делам, «Комсомолка» расскажет вам о событиях прошедших выходных:

700 фактов нарушения перевозки детей в автомобилях выявили в Ижевске за полгода

Выпускник из 41-го лицея Ижевска выиграл в Международной математической Олимпиаде

Движение транспорта временно закроют 28 июля в Игринском районе Удмуртии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала спортсменов в Токио

Погасил несуществующие кредиты: в Удмуртии мошенники похитили у мужчины почти 1 миллион рублей

Спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не прошла в финал олимпийских соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров

Далее с подробностями:

Гимнаст родом из Удмуртии Давид Белявский прошел в финал личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио

Он занял третье место после Японии и Китая

После заключительной сессии квалификации олимпийская сборная России по спортивной гимнастике прошла в финал, запланированный на 26 июля, заняв третье место после Японии и Китая. Подробности

Жителям сгоревших домов в микрорайоне Новые парники в Ижевске предложили два пути решения проблемы

Погорельцам предложили два пути решения жилищного вопроса

23 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев встретился с жителями, чьи дома сгорели 15 июля в мкрн Новые парники. Погорельцам предложили два пути решения жилищного вопроса. Подробности

Как в Ижевске отметили день ВМФ

Некоторых моряков наградили

В Ижевске 25 июля отметили день Военно-Морского флота.Утром возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы, а потом почтили память погибших минутой молчания. Подробности