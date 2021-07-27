В Удмуртии начинается прием заявок на участие в первой бизнес-премии «Твердые знаки-2021»

Фото: архив КП

«Твердые знаки» — традиционная бизнес-премия издательского дома «Коммерсантъ». Она является региональным аналогом федеральной премии «Коммерсантъ года», и этом году впервые будет проходить в Удмуртии. Событие приурочено к 15-летию медиагруппы «Центр» и 4-летию сайта «Коммерсантъ» в Ижевске.

Премию получат избранные представители бизнеса, работающие на территории Удмуртии. Победителей отберут через конкурс: судьбу участников решит экспертный совет который определит лучшие бизнес-проекты за 2020 - первую половину 2021 года.

Представители малого, среднего и крупного бизнеса, работающие на территории Удмуртии, смогут побороться за победу в следующих номинациях:

- Прорыв года

- Эффективная цифровизация

- Лучший B2В-сервис

- Лучший B2C-сервис / Крупный бизнес

- Лучший B2C-сервис / Малый и средний бизнес

- Сельский бизнес

- Развитие инфраструктуры

- Социальная ответственность бизнеса

- Бизнес в эпоху пандемии

Участие бесплатное. В заявке необходимо подробно рассказать о своем проекте, который был запущен или реализован в период с 1 января 2020 года по 31 июля 2021 года. Заявки будут приниматься до 1 сентября 2021 года.

Организатор конкурса: ООО Медиагруппа «Центр» — один из крупнейших медиахолдингов Удмуртии, в состав которого входят сайт «Коммерсантъ-Удмуртия», портал IZHLIFE.RU, еженедельная газета «ЯСНО!», ижевский сайт KP.RU, радиостанции «Адам», «Комсомольская правда» — Ижевск» и «Наше радио» — Ижевск», а также Агентство бизнес-решений.

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