Погода на август 2021 года в Ижевске: минимум дождей и жара в начале первой недели

Фото: Амир Закиров

Июль «порадовал» нас аномальной жарой, но мы и глазом не успели моргнуть, как он уже фактически пролетел. «Комсомолка» расскажет, какой будет погода на август 2021 года в Ижевске. Спойлер: мы почти не увидим дождей.

По данным сервиса «World Weather», в первую неделю августа будет довольно жарко. Температура будет гулять от + 25°C до +30°C, особенно жаркими будут 2 и 3 числа месяца. Синоптики обещают частичную облачность и небольшой дождь 5 августа. Предварительно – это единственный относительно дождливый день за весь месяц.

На второй неделе температура будет плавно снижаться с +26°C 9 августа до +23°C 14 августа. 13 числа обещают довольно сильную облачность.

Начало третьей недели порадует ясной и не особенно жаркой погодой: в понедельник 16 августа синоптики обещают +23°C. Далее вплоть до пятницы 20 августа облаков на небе будет чуть больше, однако 20 и 21 августа небосклон вновь прояснится. Температура воздуха в выходные будет на уровне от +21°C до +24°C, максимум – в воскресенье.

В оставшиеся дни столбик термометра остановится на уровне около +20°C. Ясными будут 23, 28 и 31 числа. Наиболее облачным будет небо 26 августа, в четверг.