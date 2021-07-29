Загрузил в машину и накинул на шею трос: подробности жестокого убийства на автомойке в Ижевске

Мужчина сразу же признался в преступлении Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В августе 2020 года в поле около завода пластмасс обнаружили тело зверски убитой женщины. Рядом нашли и ее автомобиль. Погибшей оказалась любящая мать двоих детей. Кто и почему ее убил, «Комсомолке» рассказал следователь по особо важным делам Алексей Родионов.

Семейная жизнь не складывалась

Кристина и Василий (все имена изменены. – прим. ред.) поженились в 2009 году, спустя год после знакомства. Поселились вместе с матерью жены, появились дети… Жили хорошо, но в 2015 году у Кристины случилось горе – умер отец.

Это была большая потеря для женщины. Она увлеклась эзотерикой, начала проводить дома какие-то обряды... В то же время обострились отношения с матерью Кристины.

Все немного выправилось, когда пара смогла съехать на свою квартиру. Пара завела общее дело - автомойку на Свердлова. Кристина не бросила своих увлечений, но Василия поначалу это не тревожило. Однако вскоре начались ссоры. Супруга уходила из дома на всю ночь – каталась на машине. Меньше времени уделяла хозяйству, детям – Василия это не устраивало. А потом Кристина познакомилась с неким Юрием и стала часто задерживаться у него. Муж знал об изменах, но терпел.

«Почему ночью не было в номере?»

Накануне рокового вечера Кристина взяла детей в поездку – отдохнуть и погулять в Набережных Челнах. Сняла номер в гостинице на себя и детей. А в то же время Юрий остановился в этой же гостинице, по соседству. Едва ребята уснули, Кристина выскользнула за дверь…

Возможно, ее поступок остался бы незамеченным, по посреди ночи проснулся сын Кристины. Увидев, что мамы нет, он набрал телефон отца. Тот на звонок не ответил, перезвонил утром. И все узнал.

После возвращения домой Кристина решила помыть машину. Отправилась на автомойку. Василий был там, один. Он спросил, куда она ночью ушла из гостиничного номера, между ними началась ссора.

«Она созналась, что изменяет. Василий – палку в руки, ударил по голове. Загрузил ее в машину, накинул на шею трос: хотел задушить. Когда она уже перестала двигаться, он положил ее в машину на сиденье и вывез к заводу пластмасс», – рассказывает следователь.

В поле супруг забрал телефон Кристины, стащил с нее одежду: пытался инсценировать изнасилование и ограбление. Машину бросил там же и уехал домой.

Убийца разыскивал супругу

Приехав домой, Василий как ни в чем ни бывало поинтересовался у детей, не возвращалась ли мама. Услышав, что ее не было, муж сделал вид, что успокоился, ведь он привык к ее отлучкам. А наутро сам позвонил сестре убитой супруги, спрашивая, не появлялась ли Кристина.

Телефон женщины не отвечал, так что сестра забеспокоилась, а мать написала заявление в полицию. Василий же «помогал» в поисках, ездил по городу.

А через какое-то время нашли тело Кристины. Подозрение пало на мужа и Василия вызвали на допрос. Долго он не отпирался, почти сразу сознался в убийстве.

В июне 2021 года Василию был вынесен судебный приговор: 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и возмещение потерпевшей стороне моральной компенсации в размере 1 млн рублей. Дети погибшей остаются у родственников.

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