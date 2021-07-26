Ритуальное убийство и «стрелка» лучших друзей: какие дела расследуют следователи в Ижевске

Следователи рассказали о своих самых запомнившихся делах Фото: Ильяс Бекмансуров

25 июля отмечается день следователя. В честь минувшего праздника «Комсомолка» решила пообщаться с несколькими правоохранителями и рассказать об интересных делах, которые расследовались в Удмуртии.

ПРИНЕС В ЖЕРТВУ

У Мурада Мустафаева есть дядя, который в 1990-е служил в МВД. Следователь с гордостью говорит, что он был легендой: например, в свое время поймал банду рэкетиров. По примеру дяди Мурад с детства захотел работать в правоохранительных органах.

Вот уже несколько лет наш герой служит в Индустриальном следственном отделе. Говорит, что интереснее всего и сложнее всего в работе общаться с разными людьми.

Следователь Мурад Мустафаев Фото: Ильяс Бекмансуров

А вот начинал Мурад Мустафаев в Игринском районе. Начало карьеры было сложным - в первые же шесть дней его работы там произошло три убийства. Больше всего из тех времен ему запомнилась история в деревне Валамаз. Она произошла в 2015 году.

В полицию обратился мужчина и заявил, что пропал его друг. Когда следователь приехал в дом пропавшего, он увидел везде кровь: на полу, потолке, стенах. Сразу же возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«Долгое время не могли найти преступника. Прошло недели две или три, мы все это время жили в деревне. Население — 600 человек. Мы у каждого жителя взяли образцы крови, ДНК, буккального эпителия, каждого допросили. Убийца не находился», — говорит Мурад Мустафаев.

Оперативной группе не удавалось пообщаться лишь с одним мужчиной, которого не было в деревне. Стоило ему только вернуться, как правоохранители отправились к нему. Увидев полицейских и следователя мужчина бросился наутек. Его поймали, отвели в отделение и приковали наручниками к стулу. Сотрудники вышли на две минуты на совещание, а когда вернулись, мужчины в кабинете уже не было.

Оказалось, что тот выскользнул из наручников и спрыгнул со второго этажа. При падении сломал ноги, но все равно пополз прочь.

Оказалось, что подозреваемый чинил технику жителям деревни. Как-то ему принесли телевизор, с которым он не мог справиться полтора месяца. В один день он схватил образ и топор и отправился к владельцу телевизора. При встрече он выстрелил в него и снес полголовы. Труп закопал в лесу.

Дело расследовали год. В доме подозреваемого нашли много запрещенной литературы, например, книгу «Как вступить в ИГИЛ» (запрещенная на территории Российской Федерации организация — прим. ред.). Убийство человека подозреваемый объяснил необходимостью принести жертву на религиозный праздник. Дома нашли оружие. Комната подозреваемого была отделена от остального дома бетонной стеной: родители боялись его. В изоляторе он травмировал четырех полицейских: одного ударил в руку заточкой, другому откусил ухо. Его осудили.

ПОДРОСТОК ИЗБИВАЛ ВЗРОСЛОГО

Также Мураду Мустафаеву запомнилось дело времен, когда он работал в Первомайском следственном отделе. В 2018 году некий мужчина зашел к брату занести продукты. Дома он обнаружил полный разгром, а в углу — тело голого родственника с ложкой в заднепроходном отверстии. Он лежал там уже три недели. Была зима, и некто оставил открытыми окна, поэтому никто не чувствовал запах.

Оказалось, что в день смерти к погибшему зашла компания: женщина, ее 14-летний сын и 25-летний друг семьи. Они начали пить, но в какой-то момент спиртное кончилось. У гостей возникла идея продать что-то из техники и купить на эти деньги бутылку, но хозяин ответил, что продавать нечего. Те не поверили и начали громить квартиру в поисках ценного. Нашли старый кнопочный сломанный телефон и возмутились, что их обманули.

Как ни странно, вечером нашлись люди, которые купили сломанный мобильник. Компания купила алкоголь, распила, и тут вспомнили, что хозяин их обманул.

14-летний мальчик и 25-летний мужчина начали его избивать: кидали на пол, об стены. Потом взрослый перестал в этом участвовать, а подросток несколько раз ударил пострадавшего 15-килограммовой гирей об грудь. Когда мужчина был уже мертв, он еще и засунул пострадавшему ложку в заднепроходное отверстие. Женщина просто наблюдала за избиением.

В итоге мальчика приговорили к 10 годам лишения свободы, а мужчину — к 17.

УБИТАЯ ЖЕНЩИНА, НАПАВШАЯ НА МУЖА

Сейчас Мурад Мустафаев работает в Индустриальном следственном отделе. Из дел 2021 года ему запомнилось убийство, которое произошло в многодетной семье. Мать троих детей любила выпить, а муж при этом алкоголь не употрелял. Однажды, будучи пьяной, она начала говорить, что не любит его и перечислили множество имен мужчин, с которыми она ему изменяла. До кучи начала выгонять супруга из дома.

Мужчина попросил супругу успокоиться и отоспаться. Когда женщина проснулась, она удивилась, что тот все еще дома и снова начала его выгонять. Тот согласился уйти, но предупредил, что детей она больше не увидит: слишком злоупотребляет спиртным.

Тогда женщина встала на окно. Супруг попытался ее обнять, но она повернулась к нему с ножом, который «кстати» лежал в кармане. Мужчина успел выхватить оружие и несколько раз ударил ее им. Женщина погибла, а супруга в апреле 2021 осудили на 15 лет.

Еще одна история произошла между двумя друзьями в августе 2020. Они были не разлей вода, и жена одного из них как-то решила обсудить с другим приятелем подарок для мужа на день рождения. Но супруг все понял неправильно, и приревновал супругу. Он вызвал лучшего друга на “стрелку” и пришел туда с ножом. Однако его друг смог выхватить оружие и ударить обидчика. Ревнивец скончался на месте, а друг сел в его машину и поехал в сторону Глазова. По пути с ним произошел сердечный приступ. и машина перевернулась. Он погиб. Дело закрыли в связи с невозможностью привлечь виновного к ответственности.

«МЕНЯЮ ОБЩЕСТВО К ЛУЧШЕМУ»

Следователь Георгий Стерхов Фото: Анастасия Захарова

Георгий Стерхов работает в Октябрьском следственном отделе. В выборе профессии не сомневался: всю жизнь мечтал расследовать преступления.

«Мне нравится, что мы проводим профилактическую работу и меняем общество к лучшему. Например, как-то на стройке с крана упал человек. Мы провели проверку и поняли, что конструктив крана небезопасный. По моему представлению его изменили. Такие краны используются по всей стране, то есть я предотвратил множество несчастных случаев», — говорит следователь.

Опыт у Георгия Стерхова пока небольшой — два года. Но он уже успел многое повидать. Например, в прошлом году он работал в Следственном отделе в Сарапуле. Там находятся две колонии. В какой-то момент от горожан стали поступать тревожные сообщения: в одном из учреждений слышен странный шум.

Оказалось, что осужденные устроили беспорядки. Все началось с того, что местному авторитету в ШИЗО не понравилось поведение одного из них. Другой осужденный хотел выйти по УДО, сотрудничал с администрацией, работал разносчиком пищи. Авторитету это не нравилось, и когда тот разносил пищу, он начал угрожать и потребовал устроить беспорядки.

Осужденный перепугался, поэтому по требованию авторитета попросил устроить беспорядки других обитателей колонии. В итоге разгромили камеры, сломали перегородки, мебель. Именно Георгию Стерхову удалось вычислить зачинщика.

РАССЛЕДУЕТ ИЗБИЕНИЕ ДВОРНИКА

А сейчас Георгий Стерхов расследует дело о незаконном удержании человека. Все началось с того, что женщина примерно 50-ти лет просто потеряла ключи. Она развесила объявления о пропаже ключей по всему двору и указала свой номер телефона. На объявление откликнулся мужчина, живущий в соседнем дворе. Кстати, он уже был с ней знаком — они каждое утро здоровались друг с другом.

Женщина, не подозревая ничего плохого, отправилась в гости к мужчине за ключами. Но тот уже был пьян, и ему нужна была компания. Он принялся уговаривать женщины присоединиться, но та отказывалась. Тогда он отбросил ключи и начал избивать женщину, даже несколько раз ударил гирей. Это продолжалось около 20 минут.

Потом мужчина дал ей тряпку и потребовал убрать за ней кровь. Тогда пострадавшая уличила минутку, позвонила подруге и рассказала обо всем. Именно она вызвала полицию.

В итоге женщину удалось освободить. Дело еще расследуется.

«НРАВИТСЯ СОРЕВНОВАТЬСЯ»

Илья Ратанов работает в Первомайском Следственном отделе, в органах уже почти четыре года. Об одном из его дел мы уже рассказывали: он расследовал поджог человека в центре Ижевска. Признается, что в детстве не мечтал о работе следователем. Поступил на юридический, потому что нравилось обществознание и история, а потом «затянуло».

Следователь Илья Ратанов Фото: Амир Закиров

«Я с детства привык к чувству ответственности. В работе мне нравится, что я несу ответственность не только за себя, но и за других людей», — говорит следователь.

Илья Ратанов больше всего любит работать с делами, где нужно «посоревноваться» с защитниками или с обвиняемыми и доказывать свою правоту. Чаще всего эта возможность представляется в экономических и коррупционных делах: там нужно скрупулезно собирать доказательства, а обвиняемые — люди умные. Например, недавно следователь раскрыл дело клининговой компании, которая не платила зарплату.

Компания обслуживала один из вузов. Она нанимала пожилых женщин, но деньги не выплачивала, хотя на счетах деньги были. 31 женщина работали с сентября по декабрь 2019 года. Они пытались решить вопрос миром, но в конце концов пришлось обратиться в правоохранительные органы. Сейчас дело направлено в суд.

«Обвиняемой грозит штраф до 500 тыс. рублей, лишение свободы до трех лет. Но для меня не так важно, какое наказание она получит: важно, восстановить права потерпевших», — говорит Илья Ратанов.

ПОРЕЗАЛ СЕБЯ, ЧТОБ ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ

Больше всего в своей практике Илье Ратанову запомнилось дело 2020 года. Хотя оно было общеуголовным, следователя впечатлило, как обвиняемый пытался уйти от ответственности и как пришлось доказывать его вину.

В районе Болота компания выпивала алкоголь. В итоге хозяин дома убил свою сожительницу. Тот признал, что убил ее, но заявил, что перед этим она ударила его ножом в ногу. Проверка показала, что рана действительно была. Следователи проверили его версию, но тут мужчина стал допускать промахи и путаться в показаниях. Например, когда у него спросили, куда его ударила убитая, тот показал на другую ногу. Следователи поняли, что обвиняемый ударил себя в ногу ножом сам.

«Как пояснили свидетели, женщина давно хотела уйти от обвиняемого, сам он очень ревнивый человек. Он убил ее из-за ревности и алкоголя. Женщина работала, воспитывала ребенка», — говорит следователь.

Убийцу приговорили к 8 годам лишения свободы.

МЕЧТАЛА О СМЕРТИ

Из недавних дел Ильи Ратанова — убийство на улице Воровского. Это дело тоже запомнилось следователю необходимостью доказывать истину, потому что обвиняемый выдвигал невероятные версии произошедшего.

Мужчина жил в одной квартире с женщиной и ее 5-летним сыном. В январе пара вместе выпивала, они поссорились, и мужчина вонзил нож в область сердца. Дело оказалось сложным: свидетелей не было, ребенок был в другой комнате, да и к его показаниям отнеслись бы скептически.

Сложности добавились, когда мужчина начал объяснять происходящее. Сначала он заявил, что в момент убийства резал мясо. Женщина якобы высказывала ему претензии, а тот активно жестикулировал рукой с ножом. Потом она якобы решила помириться. На эмоциях она кинулась к мужчине обниматься, и напоролась на нож.

Следующая версия была еще интереснее. Он заявил, что женщина устала от жизни и умоляла его ее убить, что он собственно и сделал. Впрочем, экспертизы эти предположения не подтвердили.

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