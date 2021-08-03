«Заехала в дом и умерла через три дня»: неуспокоенный дух три года мучил ижевчанку

Маленький мальчик здоровался с тенью Фото: Амир Закиров

Эта история произошла в коттеджном поселке совсем рядом с Ижевском. Семья построила дом. Казалось бы, в новом жилье все должно было быть хорошо. Но обитателей постоянно мучило нечто таинственное. Очередную загадочную историю «Комсомолка» рассказывает в рамках проекта «Мистический Ижевск».

Просыпалась от звука шагов

Маргарите (имя изменено — прим. ред.) было около 12 лет, а ее брату около года, когда семья переехала в коттеджный поселок в Ягуле. Дом построили сами. Но место было страшноватым: дом возвели практически в чистом поле. Вокруг — ни души, только пара пустых домов. От этого атмосфера казалась зловещей.

Марго поселилась на втором этаже. Наверх вела скрипучая лестница — как в старых домах, хотя жилище возводили родители девушки. Каждый раз, когда кто-то поднимался наверх, был слышен шум.

Однажды ночью наша героиня не могла уснуть. В этот момент лестница заскрипела: значит, по ней кто-то должен был идти. Девочка выглянула за дверь, чтобы посмотреть, кто это. И замерла от страха: никого не было.

Маргарита снова попыталась заснуть. От ужаса было страшно пошевелиться. На следующий день она обо всем рассказала родителям. Отец посмеялся, а мама ответила, что тоже чувствует себя в доме неуютно.

С тех пор Маргарита стала постоянно просыпаться по ночам от шагов по лестнице. Она плотнее куталась под одеялом и боялась двинуться лишний раз. В доме было страшно находиться.

«Мне постоянно казалось, что за мной кто-то смотрит. Знаете это чувство, когда человек один и за ним кто-то наблюдает? Примерно это испытывали я и мама. Когда я была с кем-то дома, все было нормально. В одиночестве становилось жутко», — говорит Марго.

Чтобы справиться со страхом, Маргарита стала засыпать с включенным телевизором. Она ставила его на таймер: ночью он должен был сам выключаться. Поначалу это помогало справиться с ужасом, но потом прибор стал включаться сам собой. Посреди ночи девочка просыпалась, видела выключенный экран, и он тут же загорался.

Были и другие проблемы с электричеством. По ночам, когда мама с дочкой ждали отца с работы, выключался свет. Им приходилось выходить на улицу к щитку, идти по страшной темной улице и включать его. Это было странно - проводка в доме была абсолютно новая, с ней не могло быть никаких проблем!

«Там дядя»

Хотя вся семья жила как будто под наблюдением, никого из посторонних не было видно. И только маленькому брату Марго однажды что-то почудилось. Мальчику тогда было около года: он еще не осознавал многое, но мог говорить.

В тот день сестра осталась с братом дома одна. В какой-то момент мальчик уставился в угол и сказал: «Привет». Потом он повернулся к Марго со словами: «Там дядя».

«Я уже жила с чувством, что у нас дома кто-то живет. Но в этот момент стало по-настоящему страшно: сердце ушло в пятки. Говорят же, что дети чувствуют», — делится девушка.

Умерла женщина

Маргарита и ее мама поняли, что так дальше продолжаться не может. Они стали уговаривать отца продать дом. Тот долго сопротивлялся, но в конце концов сдался. Спустя три года семья нашла нового владельца, и кошмар Марго закончился.

В дом въехала другая семья. В ней была женщина, переболевшая раком. К тому времени у нее началась ремиссия. Но через три дня по непонятным причинам она скончалась.

«Возможно, ее смерть можно объяснить научно. Но мне кажется, что это как-то связано с атмосферой дома. Нам с мамой казалось, что если мы там останемся, случится что-то плохое. Может быть, женщина просто не выдержала этого кошмара», — говорит Марго.

Неуспокоенная душа

Финалист 14-й битвы экстрасенсов Ирина Богданова считает, что ижевчанку мучила неуспокоенная душа. По мнению эксперта, она может быть опасна только если ее бояться. В таком случае он может питаться энергией хозяев - тогда жильцы чувствовали бы слабость. Кроме того, такой дух может подстраивать неприятности.

«Это может беспокоить, звуки по ночам могут раздражать Но это неопасно. Разобраться с этим можно, но для этого нужна помощь профессионалов. Люди не смогут справиться с этим сами. Самый простой способ — обратиться к священнику», — говорит Ирина Богданова.

Дух, по мнению эксперта, мог поселиться в доме во время стройки: рядом находится Ягульское кладбище. Кроме того, по словам Богдановой, в теории может возникнуть ситуация, что рядом с жильем когда-то убили человека, а потом погибший начинает беспокоить живущих рядом. Поэтому перед заездом в дом помещение стоит освятить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Призрак неделю не давал покоя жительнице Ижевска