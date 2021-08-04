Число иностранных студентов уменьшится в новом учебном году в Удмуртии

На конец июля 2021 года заявления поступили от абитуриентов из Египта и СНГ Фото: Архив «КП» в Ижевске

В этом году ректоры и члены комиссий отмечают уменьшение количества заявок от иностранцев на поступление в вузы Удмуртии. Главная причина – закрытие границ из-за антиковидных мер. Журналист «Коммерсантъ»–Удмуртия» Дарья Нестерова узнала у представителей высших учебных заведений, как они будут организовывать обучение и справляться с финансовыми убытками.

УДГУ ЖДЕТ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

За 2020 год международная образовательная деятельность принесла УдГУ 50 млн рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сейчас в УдГУ обучаются около 500 студентов, прибывших к нам из-за рубежа. Университет пока не решил вопрос о вакцинации иностранных студентов и ждет методических рекомендаций от минздрава и министерства образования и науки республики.

О значительном снижении прибыли в вузе не говорят. По словам ректора Галины Мерзляковой, несмотря на то, что иностранцев стало меньше и обучение частично переместилось в онлайн, они продолжают поступать как на бюджет, так и на платные отделения.

«Те студенты, которые к началу пандемии уже учились у нас и жили в России, сейчас занимаются очно. Те, кто поступал в 2020 году – в период пандемии, обучаются дистанционно. Защита дипломов у нас тоже иной раз проходила в онлайн, потому что ряд выпускников не смогли въехать в страну. Абитуриенты, сдающие вступительные экзамены в этом году, будут начинать занятия удаленно, пока не откроются границы и они не смогут приехать сами», — пояснила Галина Мерзлякова.

В ИЖГТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ НЕТ

За 2020 год международная образовательная деятельность принесла ИжГТУ 36 млн рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

С начала приемной кампании в ИжГТУ подали заявки 72 иностранца на очное обучение, по три заявки пришлось на очно-заочное и заочное отделения. Вуз действует по проверенному алгоритму прошлого года и пока не вводит обязательную вакцинацию:

– Все, кто приезжает на учебу из других стран, 10 дней проводят в обсервации;

– Там у них берут ПЦР-тест на первый, пятый и десятый день пребывания;

– При отрицательном тесте иностранцы выходят на учебу, при положительном отправляются на лечение.

«Заявления к нам поступают через сервис приема онлайн-заявлений на нашем сайте. У тех, кто приходит сам, принимаем уже непосредственно в стенах вуза. В этом году заявления подали студенты из Египта, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана», – уточнил ответственный секретарь приемной комиссии ИжГТУ Михаил Дягелев.

ЧТО В ДРУГИХ ВУЗАХ?

Общая картина такова: обязательной вакцинации для студентов из-за рубежа пока не введено, им проводят только ПЦР-тестирование и помещают в карантин Фото: Архив «КП» в Ижевске

Точное число зарубежных студентов пока не может назвать и Ижевская государственная медицинская академия – учреждение продлило прием студентов из-за рубежа до 1 октября.

«Пока сложно сказать, какое количество иностранцев заявится в этом году. Прием заявлений сейчас проходит в нескольких формах. Те, кто могут находиться на территории России, сдают экзамены лично. Кто не может — дистанционно. С обучением будет работать тот же принцип», – добавил ответственный секретарь приемной комиссии ИГМА Денис Толмачев.

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия тоже продлила кампанию до конца августа. Сейчас вуз получил порядка 25 заявлений от иностранцев, но сколько из них поступит – пока неизвестно.

Как пояснили в приемной ректора ИжГСХА, занятия в вузе планируется проводить в обычном формате с 1 сентября и до введения ограничительных мер на территории Удмуртии. Вакцинацию в академии не проводят, предполагая, что при въезде в Россию у иностранца уже должен быть с документ о вакцинации. Сам вуз организует для таких студентов сдачу ПЦР-тестов.

Свои онлайн-заявки прислали 38 иностранных студентов в Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г.Короленко.

«У нас уже есть поступающие из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В этом году иностранцев меньше, но так как большинство из них учится на бюджетной основе, для института это небольшие потери в финансах»,— объяснила ректор Янина Чиговская-Назарова.

Она подчеркнула, что удаленно будут учиться только те студенты которые не могут приехать в республику из-за ковидных ограничений. Все иностранные студенты в обязательном порядке проходят карантин и сдают ПЦР-тесты, а вуз предлагает им вакцинироваться бесплатно.

Отметим, что в октябре 2020 года в Удмуртии числились 1011 иностранных студентов. Сейчас вузы считают, что минимизировать финансовые потери в текущем году поможет переход на онлайн-обучение.