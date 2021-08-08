Погода в Ижевске на неделю: тепло, но в конце недели может быть дождь

Что ждать ижевчанам от погоды на следующей неделе? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вот и грядет рабочая неделя, выходные подходят к концу. А мы расскажем, что приготовила для нас погода. Спойлер: будет снова очень жарко, а еще придется достать зонтики. Теперь подробнее по данным GISMETEO.

В понедельник, 9 августа, столбик термометра поднимется до +26 градусов. Но солнышко не выглянет. В ночь на вторник похолодает до +13.

Во вторник воздух прогреется до +27. На небе все также ожидаются облака. В ночь на среду пройдет дождь, похолодает до +19.

В среду, 11 августа, обещают ясный день. Температура поднимется до +25.

В четверг также ясно и до +27 днем. К ночи температура опустится до +15.

В пятницу, 13 августа, станет еще жарче, до +30.

В субботу и воскресенье, по предварительным данным, будет +24…+29, также ожидается дождь, а в один из дней и гроза.

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