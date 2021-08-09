Вице-президент Удмуртской федерации бокса Сергей Стрелков рассказал о тренерской интуиции и борьбе за олимпийское золото

Сергей Стрелков. Фото: Амир Закиров

5 августа боксер Альберт Батыргазиев, представляющий Удмуртию на XXXII Олимпийских играх в Токио в параллельном зачете, завоевал первую и единственную золотую медаль среди российских боксеров. Финальную победу он одержал над сильным американским соперником.

«Комсомолка» пообщалась с одним из тренеров нового Олимпийского чемпиона – руководителем дирекции Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе и вице-президентом Удмуртской федерации бокса Сергеем Стрелковым – и узнала, как вырастить чемпиона. Ранее, в декабре 2020 года, Сергей Станиславович уверенно предсказал поездку Альберта на Олимпиаду, и его слова полностью сбылись: молодой спортсмен не только защитил честь Удмуртии на Олимпийских играх, но и вернулся с победой.

ПРИШЕЛ ИЗ КИКБОКСИНГА

Молодой перспективный боксер привлек внимание Сергея Стрелкова на Чемпионате России в 2017 году в Грозном. Тогда юноше уже было 18 лет.

«Это был его первый чемпионат и первая победа. В бокс он пришел из кикбоксинга за год до этого. А сейчас он уже мастер спорта России международного класса и четырехкратный чемпион России в любительском боксе. На самом деле в этом нет ничего удивительного: парень очень способный; кроме того, у кикбоксинга и бокса схожая ударная техника, так что необходимая база у Альберта уже была наработана», – рассказывает Сергей Станиславович.

Долгожданное олимпийское золото. Фото: Удмуртская федерация бокса

По словам тренера, Альберт сразу привлек к себе снимание – от остальных бойцов он отличался особой, очень впечатляющей манерой ведения боя.

«Он очень быстрый, видно было, что правильно оценивает соперника и прекрасно ориентируется на ринге», – объясняет тренер.

Тем не менее решение принималось всей командой Федерации бокса Удмуртии. Сначала Сергей Стрелков пообщался с тренером Альберта, а затем вернулся в Ижевск и обсудил свою идею с президентом Федерации бокса Удмуртской Республики Алексеем Чулкиным. По словам Сергея Стрелкова, у него было четкое ощущение, что Альберт добьется блестящих результатов, поэтому было решено взять юношу, выступавшего тогда только за Ханты-Мансийский автономный округ, на совместную подготовку, став его вторым тренером. В российском спорте это сейчас распространенная практика. Спортсмен получает поддержку двух регионов, а оба региона, в свою очередь, получают баллы за победу спортсмена.

Альберт Батыргазиев со вторым тренером Сергеем Стрелковым. Фото: Удмуртская федерация бокса

«Я прекрасно оценивал свои силы, я знал, что у нас получится, и Алексей Аркадьевич в нас поверил, за что я очень ему благодарен. Вырастить олимпийского чемпиона – было бы почетно для Удмуртии и важно для всего российского бокса, именно поэтому Алексей Чулкин возлагал на нашу команду большие надежды. Компания «УДС-Групп», генеральным директором который он является, оказала значительную поддержку этому спортсмену во время подготовки. В итоге у нас вышел сильный и слаженный тандем, в который также вошел заслуженный тренер России Эдуард Кравцов, много работающий с Альбертом над тактикой и физподготовкой», – говорит Сергей Стрелков.

СЕКРЕТ УСПЕХА

По словам тренера, Альберт изначально демонстрировал отличную подготовку, практически без недочетов. А небольшие недоработки удалось быстро устранить путем тщательно продуманных тренировок.

«Мы немного скорректировали «европейскую» манеру ведения боя – удары Альберта были точными и засчитывались, но таким ударом он не мог сделать нокаут. Главную «работу над ошибками» мы провели после чемпионата мира в 2019 году, где Альберт проиграл кубинскому боксеру раздельным решением судей и не прошел в полуфинал. Результат упорных тренировок не заставил себя ждать. На последнем чемпионате России, который проходил в Оренбурге, Альберт досрочно закончил все бои – тогда мы поняли, что он готов к участию к Олимпиаде. Примечательно, что в финал этих Игр он вышел, одержав уверенную победу над тем же самым спортсменом с Кубы», – рассказывает тренер.

Поединок с американским боксером. Фото: Олимпийский комитет России

Единственное, что в настоящее время осложняет подготовку боксера, – это моменты, связанные с возрастной физиологией. По плану Альберт выступал на Олимпиаде в оптимальной для себя весовой категории до 57 кг. Но так как молодой организм спортсмена активно растет, Альберту пришлось приложить дополнительные усилия и проявить железную силу воли, чтобы соответствовать нужному весу.

А еще, чтобы подготовиться к Олимпийским играм, пришлось тщательно изучить тактику всех возможных соперников – это уже была по большей части задача тренеров.

«При подготовке к Олимпиаде мы рассматривали всех возможных соперников и анализировали их тактику, делали пометки, как с кем боксировать, и подробно обсуждали это со спортсменом – перед каждым боем индивидуально. Именно тренерская работа в части аналитики играет здесь большую роль. Кроме того, со спортсменом работали психологи и врачи. Пришлось сделать множество дополнительных медицинских исследований, чтобы определить функциональное состояние организма перед такой серьезной нагрузкой», – говорит Сергей Стрелков.

ИНТУИЦИЯ НЕ ПОДВЕЛА

И все-таки, каким же образом тренер определил, что именно этот спортсмен принесет Удмуртии олимпийское золото? Что это – точный прогноз или все же интуиция?

«Конечно, за четыре года до Олимпиады нельзя знать, станет ли спортсмен чемпионом, – смеется Сергей Стрелков. – В конце концов, из-за коронавируса вообще была вероятность не попасть на Игры. Но интуиция мне подсказывала, что Альберт не только на них поедет, но и возьмет золото. Утверждая так, я, можно сказать, шел по лезвию. Меня поймут те, кто знает, насколько большой труд требуется от тренера и сколько препятствий поджидает на пути к каждой победе. Но с момента начала совместной работы мы планомерно вели Альберта к участию в Олимпиаде, и у нас все получилось».

Юные боксеры из Удмуртии следят за успехами Альберта Батыргазиева и уже хотят быть похожими на него. Фото: Удмуртская федерация бокса

Не могли мы не спросить и об элементе везения. И Сергей Станиславович честно признался, что на этой Олимпиаде обстоятельства действительно складывались для Альберта весьма удачно. Но без приложенных усилий это бы, конечно, не помогло.

«Элемент везения в спорте есть всегда. Например, мы считаем удачей, что по сетке нам с самого начала достались сильные соперники. Это позволило создать нужный настрой, не расслабляться и не допускать ошибок. Те бои, которые показал Альберт, продемонстрировали, что он действительно достоин этой победы. Он – настоящий боец, который не сдается и держится до последнего!» – восхищается своим подопечным Сергей Стрелков.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Дальнейшие планы – грандиозны, но, как считает команда, выполнимы.

«Мы продолжаем работать с Альбертом. Сейчас уже поступают предложения от зарубежных компаний, но решение принято: Альберт остается в России, и наша следующая задача – сделать из него чемпиона мира. Зная его потенциал, мы уверены – это будет новый Лебедев или новый Поветкин. Срок для себя мы поставили два года», – говорит Сергей Стрелков.

Уже 11 октября у Альберта состоится первый квалификационный бой в Уфе. А предварительно на конец ноября запланирован титульный бой в Ханты-Мансийске – молодой боксер получит свой первый пояс. Более подробно стратегию обсудят в Ижевске 9 сентября, когда олимпийский чемпион приедет в Удмуртию, чтобы встретиться с наставниками и поклонниками.

«В этот день он также побывает на открытии нашего детского турнира – ребята уже очень ждут этой встречи, ведь молодым спортсменам нет ничего важнее, чем видеть достойный пример для подражания и иметь возможность с ним пообщаться», – делится вице-президентом Удмуртской федерации бокса.

СПРАВКА КП

Альберт Ханбулатович Батыргазиев, 23 года.

Весовая категория: до 57 кг.

Мастер спорта России международного класса и четырехкратный чемпион России в любительском боксе, олимпийский чемпион – 2021.

Родился в селе Геметюбе Республики Дагестан, затем переехал в Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе.

Представляет Удмуртскую Республику в параллельном зачете.

Тренеры: Руслан Каштанов, заслуженный тренер России Эдуард Кравцов, руководитель дирекции Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе и вице-президент Удмуртской федерации бокса Сергей Стрелков.