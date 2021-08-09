В Ижевске снова работает стадион «Локомотив»

Фото: vk.com/a.brechalov На стадионе ежедневно могут заниматься до 900 человек

7 августа в Ленинском районе Ижевска после первого этапа капитального ремонта открыли стадион «Локомотив». Работы здесь продолжались почти год и обошлись в 42 миллиона рублей? Что именно удалось сделать на эту сумму?

Любимый спортивный объект жителей района

Ремонт стадиона «Локомотив» находился на контроле у главы республики Александра Бречалова. К нему обратились местные жители – семья Михаила Русских, много лет проработавшего на железной дороге, как и многие жители этого района. Дело в том, что стадион использовался очень часто: здесь устраивали спортивные праздники железнодорожники, зимой проводили катания на коньках, да и в принципе сюда мог прийти любой житель, чтобы заняться спортом.

Фото: vk.com/a.brechalov Стадион «Локомотив» больше 50 лет был одним из главных спортивных объектов в Ленинском районе, поэтому неудивительно, что на его второе открытие собралось так много горожан

«Моя внучка Ариша еще в 2016 году написала обращение на сайт президента о том, что стадион «Локомотив» пришел в упадок. Сообщила, что на его месте якобы собираются построить высотку», – говорит Михаил Русских.

Тогда за этим не последовало никаких действий, однако через два года семья Михаила оказалась на личной встрече с Александром Бречаловым, где им удалось обсудить реконструкцию стадиона «Локомотив». В 2019 году будущее спортивного объекта затронули на аппаратном совещании в Правительстве региона, и в сентябре 2020 года на объекте стартовала первая очередь работ.

Как изменился стадион?

Первый этап работ включал восстановление самого стадиона. Здесь установили дренажную систему, сделали настоящее футбольное поле с профессиональным покрытием и легкоатлетические дорожки. Спортивно-адаптивная школа Удмуртской Республики по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта помогла с ремонтом административно-бытового корпуса, где появились раздевалки, душевые кабины, залы для занятий фитнесом, йогой и ЛФК, тренажерный зал.

Обошелся такой ремонт в 42 миллиона рублей. По словам министра спорта Удмуртии Александра Варшавского, эти деньги выделили РЖД. В свою очередь, Удмуртия выкупила землю, на которой стоит стадион, у частного владельца.

Фото: vk.com/a.brechalov На открытии стадиона присутствовала двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио Юлия Каримова

Теперь на стадионе ежедневно могут заниматься до 900 человек, прийти сюда может любой желающий. Особенно важно, что теперь спортивный объект доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Этот стадион становится домом нашей федерации ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата). Но до сих пор их тренажеры, инвентарь и сами тренировки проходили либо на чужих площадках, либо на неприспособленных помещениях. Теперь у ребят есть дом, они его заслужили», – отмечает Александр Варшавский.

Александр Бречалов также побывал на церемонии открытия первой очереди стадиона. По его словам, работы здесь еще много: нужно построить многофункциональный каркасно-тентовый физкультурно-оздоровительный комплекс, сделать современную хоккейную коробку, установить сборно-разборные трибуны. Также здесь появится освещение, площадка для сдачи норм ГТО.

Фото: vk.com/a.brechalov Гости церемонии открытия смогли принять участие в мастер-классе по карате, пройти полосу препятствий и посмотреть концерт

«Важно, что мы смогли адаптировать стадион для тренировок и занятий физкультурой людей с ограниченными возможностями. Это большая заслуга Александры Юрьевны Семеновой, директора Спортивно-адаптивной школы Удмуртской Республики по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта», – говорит Александр Бречалов.

Кстати, на открытии стадиона глава Удмуртии сделал символический первый удар по футбольному мячу – на новеньком поле. Пас он передал восьмилетнему футболисту Демиду Киркову. «Я занимаюсь футболом, а мои дедушка, бабушка и прабабушка железнодорожники. Классно, что сейчас здесь такое большое поле», – поделился радостью мальчик.

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