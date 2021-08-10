Председатель партии «Родина» побывал в двух городах Удмуртии

Фото: партия «Родина»

Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев побывал в Удмуртии в рамках проекта «100 городов России». 8 августа депутат посетил Сарапул, Можгу и выяснил, с какими проблемами сегодня сталкиваются города, формируя комфортную среду проживания для жителей.

ПРОБЛЕМУ НУЖНО РЕШАТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

«Мы видим, что в Сарапуле сегодня не хватает ни педиатров, ни узких специалистов, – рассказал Алексей Журавлев. – Но почему их нет? Потому что, если ты врач, то должен получать одну и ту же зарплату и на Камчатке, и в Петербурге, и в Сарапуле. Тогда будет все равно, где работать. А сегодня все специалисты едут в Москву – там платят больше. Вопрос здравоохранения первичен не только для Удмуртии, похожие проблемы и в Кировской области, и в Архангельской. Справиться с нехваткой врачей на региональном уровне не получится – это масштаб федеральных властей».

Фото: партия «Родина»

О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

Председатель партии «Родина» отметил также важность развития туризма в Сарапуле.

«В городе протекает прекрасная судоходная река Кама, но причала здесь почему-то нет. Если он появится, тут будет куча туристов, которые принесут городу дополнительные деньги. Сейчас как раз существует программа развития внутреннего туризма. Где его развивать, если не здесь? Туризм должен быть, и он должен приносить средства. Иначе будет как на Байкале: миллионы туристов проходят, а у региона даже очистных сооружений нет – все в Байкал сливается», – отметил Алексей Журавлев.

Фото: партия «Родина»

О ЛЬГОТАХ

Проблему получения льгот депутат тоже отметил. По его словам, проблема часто кроется в отсутствии денег именно у самих регионов. «Льготы сегодня предусмотрены для многих категорий граждан. Но мы же знаем, что они выплачиваются не всегда. В Сарапуле, например, женщина пожаловалась, что не может получить льготы как ветеран труда. На данный момент в каких-то регионах все выплачивают исправно, в каких-то нет. И причину называют очень простую – у региона нет на это денег. А откуда им взять их, если полномочия на региональную власть скидываются, а дополнительные средства на реализацию проектов – нет?»

ТЕНДЕНЦИЯ НА ОЧИСТКУ РЕК

Для Можги, помимо здравоохранения, актуальными оказались экологические вопросы. В частности, вопросы очистки рек и покоса борщевика. «Можга – хороший, ухоженный город, но все заросло борщевиком, – заметил депутат Алексей Журавлев. – Сорняк же просто так не выдернешь – нужна целая программа. И она есть, но на сельской территории, на малые города не распространяется. И в результате мы видим город, поросший борщевиком. Такого быть не должно. Важно решить и то, как поступить с домами в Можге, которые подтапливает рекой. Нужно либо расселять жителей, что достаточно дорого. Либо просто очистить реку. В городе очистка малых рек уже ведется, как я успел посмотреть. Поэтому нужно эту тенденцию сохранить».