Приговор «вору в законе» Омару Уфимскому в Удмуртии, и причем здесь Аслан Масхадов

Фото: www.primecrime.ru

Верховный суд Удмуртии вынес приговор московскому «вору в законе» Омару Уфимскому («по паспорту» - Омар Бекаев), отбывающему наказание в нашем регионе. Напомним, он применил насилие в отношении сотрудника колонии, поэтому к его двухлетнему сроку прибавилось еще 11 лет. Следствие выяснило, что Омар с 1999 года занимает «высшее положение в преступной иерархии», которое с 2019 года в России преследуется по закону. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на экспертов, шансов оправдаться у Бекаева в случае обжалования практически нет - в этом вопросе суды почти всегда опираются на «волю силовиков».

ЗА ЧТО БЕКАЕВУ ДОБАВИЛИ 11 ЛЕТ

С августа 2019 года по настоящее время Бекаев на основании приговора Химкинского городского суда Московской области отбывает наказание в колонии на территории Удмуртии. Тогда его признали виновным в незаконном обороте наркотиков, а до этого он отбыл срок за вымогательство и похищение человека.

Новый приговор 64-летнему москвичу родом из Чечни Верховный суд Удмуртии вынес 12 августа. Пресс-служба Объединенного судейского сообщества республики сообщила, что его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и дезорганизации деятельности колонии (ст.210.1 и ч.2 ст.321 УК РФ соответственно).

Установлено, что с 1999 года подсудимый наделен определенными властно-распорядительными полномочиями и занимает высшее положение в криминальной иерархии – другими словами, имеет статус «вора в законе».

МАСХАДОВ И ПОХИЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Омар Бекаев был «коронован» еще во время отбывания срока в Уфе в 80-х годах, за что его и прозвали Уфимским. Свой первый срок Омар получил в 1976 году за злостное хулиганство. В 1980-м и 1985-м его сажали за убийства, после - за покушение на убийство и за нанесение тяжких телесных повреждений.

В ноябре 2004 года правоохранительные органы вновь задержали Бекаева. Как сообщал ГУБОП, его подозревали в связях с боевиками: была информация, что Бекаев жертвовал деньги Аслану Масхадову. Как выяснилось, Омар был замешан в вымогательстве и похищении 52-летней женщины, за которую требовали выкуп. Было установлено, что женщину держат на даче в Одинцовском районе Подмосковья - ее освободили, похитителей задержали, но главарю удалось скрыться. Пострадавшая опознала его по фотографиям из картотеки ГУБОПа.

«УДМУРТСКИЙ» СРОК

Пресс-служба следственного управления СК по Удмуртии утверждает, что статус «вора в законе» Омар Бекаев сохранил и в местах лишения свободы и продолжил «осуществлять соответствующие своему положению функции». Дабы внести разлад в работу исправительного учреждения, в сентябре 2019 года Бакаев напал на сотрудника ФСИН без причинения вреда его здоровью. В пресс-службе судейского сообщества уточнили, что повод для нападения был незначительным. Преступник оскорбил сотрудника в присутствии коллег и одного из заключенных.

В полном объеме Бакаев свою вину не признал. Суд посчитал смягчающими обстоятельствами состояние здоровья Омара и членов его семьи, принятие им участия в содержании и воспитании внуков, а также деятельность подсудимого во время контртеррористических мероприятий на территории Чечни по освобождению заложников и получение ранений. Отягчающими обстоятельствами были признаны имевшиеся судимости, в том числе по особо тяжким преступлениям.

С учетом не отбытого им наказания за ранее совершенные преступления Бекаева приговорили к 11 годам 2 дням лишения свободы в колонии особого режима. с ограничением свободы на 1 год 4 месяца и штрафом в размере 500 тыс. руб. в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

«Политика государства нацелена на борьбу в первую очередь с теми лицами, которые действительно занимают высшее положение в этой преступной иерархии и вокруг них объединяются организованные преступные сообщества, которые причиняют вред интересам общества и государства», пояснил вице-президент Гильдии российских адвокатов, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Как сообщил адвокат из Москвы Александр Иноядов, по итогам 2020 года к уголовной ответственности по ст. 210.1 УК РФ привлекли 45 человек, причем первый оправдательный приговор был отменен.

«Несмотря на то, что одним из главных доводов стороны защиты является отсутствие доказательств, в делах данной категории суды, как правило, опираются только на волю силовиков», - продолжает эксперт.

«Важно понимать, что сотрудники правоохранительных органов – единственные свидетели по этому делу. Не стоит забывать и о существовании показателей раскрываемости преступности. Насколько данный приговор является «инструментом» тенденции к повышению раскрываемости – знать невозможно, однако полагающегося Уфимскому освобождения ожидать не следует»,- отмечает руководитель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев. По его мнению, решение суда вполне ожидаемо. Он же отмечает, что в этой связи интересен случай отмены оправдательного приговора, который был вынесен криминальному авторитету Тенгизу Гигиберия.

По словам члена Ассоциации юристов России, управляющего партнера юридического «Легес-Бюро» Марии Спиридоновой, новая норма была весьма неоднозначно воспринята научным сообществом и подверглась серьезной критике.

«Привлечение лица к ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии не является препятствием к сохранению лицом того статуса, в котором оно привлечено к ответственности и не лишает этого положения. Получается, что уголовная ответственность не способна пресечь преступление, предусмотренное указанной статьей. Специалисты в области уголовного права считают правильнее было бы диспозицию ст. 210.1 УК РФ сформулировать в виде "использования лицом высшего положения в преступной иерархии"»,- говорит Мария.

Специалист считает, что при составлении обвинительного заключения необходимо устанавливать обстоятельства получения криминального статуса, доказательства приверженности к преступной идеологии, а также процесса формирования мировоззрения и специальных правил криминального сообщества. Следствию непросто задокументировать получение данного статуса – вопрос осложняется нежеланием фигурантов усложнить себе жизнь рассказом о своем месте в криминальной иерархии - «товарищи» могут не понять.

«Итогом являются конкретные составы преступлений: разбои, грабежи, и т.п., однако, нельзя исключать, ситуации при которых фигурантом по такой статье станут на основании недостоверных свидетельских показаний, полученных под давлением правоохранительных структур», - отмечает Спиридонова.