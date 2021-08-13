«Вору в законе» Омару Уфимскому в Удмуртии вынесли новый приговор

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Накануне, 12 августа, Верховным судом Удмуртии вынесен приговор 64-летнему «вору в законе» Омару Уфимскому (имя по паспорту - Омар Бакаев). Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики, его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и дезорганизации деятельности колонии.

Установлено, что с 1999 года подсудимый наделен определенными властно-распорядительными полномочиями и занимает высшее положение в криминальной иерархии – то есть, имеет статус так называемого «вора в законе».

В 2019 году Бакаева осудили в Химках на двухлетний срок за хранение наркотиков, отбывать наказание отправили в одну из колоний Удмуртии. В самом начале срока он по малозначительному поводу оскорбил оперативного сотрудника и применил к нему физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья, с угрозой повторить это действие и в дальнейшем. Это было квалифицировано как нарушение установленного порядка и режима работы исправительного учреждения и умышленная дезорганизация его работы.

Несмотря на то, что Бакаев не признал свою вину в полном объеме, после исследования доказательств суд посчитал обвинение обоснованным. С учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств Омар Уфимский был приговорен к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на год и четыре месяца, а также штрафом в размере 500 тыс. рублей в пользу государственной казны.

Приговор не вступил в законную силу.

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