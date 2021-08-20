Конкурс «Карапузы, на старт»: публикуем имена победителей

В конкурсе «Карапузы, на старт!» — 2021 приняли участие 104 семьи из Ижевска и Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

В ежегодном конкурсе от редакции «Комсомолки» стали известны победители!

О том, кто занял призовые места, ижевчане узнали 19 августа в режиме прямого эфира. Посмотреть видео трансляции можно на сайте конкурса — regions.kp.ru/izh/karapuz2021/

Жюри оценили интересность и качество видео, соответствие номинациям.

Самый ловкий участник — Женя Суворов уже получил свои призы и диплом! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Победители конкурса видео «Карапузы, на старт! 2021»

Итак, «Самыми ловкими» стали Евгений Суворов (1 место), Андрей Завойских (2 место), Егор Тарасюк (3 место).

В номинации «Самый целеустремленный» отметили Михаила Дылбо (1 место), Аниту Заляева (2 место), Демида Здоровец (3 место).

Видео с самыми смешными падениями по мнению жюри оказались у Агнии Петуховой (1 место), Ивана Ивлева (2 место) и Ильи Пантюхина (3 место).

Звание самых милых теперь носят Анна Николаева (1 место), Ярослав Жильцов (2 место), Никита Корепанов (3 место).

Самые оригинальные трассы пройдены Татьяной Симановой (1 место), Ирадой Сибгатуллиной (2 место) и Алисой Семкиной (3 место).

Самый лучшие костюмы были сделаны для Даниила Михалева (1 место), Марка Малых (2 место) и Татьяны Богатыревой (3 место).

Самую оригинальную приманку придумали родители Дарьи Храмовой (1 место), Валерии Капустиной (2 место) и Матвея Бабушкина (3 место).

Лучшая группа поддержки оказалась у Булата Сибгатуллина (1 место), Натальи Лебедевой (2 место) и Кирилла Михалева (3 место).

Видео конкурсантов:

Смотреть видеосюжет Жильцов Ярослав, номинация "Самый милый"

Смотреть видеосюжет Петухова Агния, номинация "Самая милая"

Работы конкурсантов, участвовавших в номинации «Самый милый»

Какие подарки ждут чемпионов?

За первое место ребята получат игровой тоннель.

За второе - игру «Мула мула»: деревянный блок с колышками и молотком.

За третье место - детский табурет, с которым карапуз будет чувствовать себя взрослым и самостоятельным.

Кроме того, все конкурсанты получат наборы вкусных и полезных подарков от Фрутоняни, сертификаты в пиццерию, набор пластилина, билеты в кино и много чего ещё!

Специальный приз — продуктовый набор от партнёра конкурса ждёт семью Анжелики Аникиной.

Кроме того, есть подарки и для мам конкурсантов — двойняшек: Лилии Ситниковой и Екатерины Мельниковой!

Забрать подарки можно в офисе «Комсомолки» по адресу: г. Ижевск, Авангардная 4б, в будние дни с 9.00 до 18.00

Напомним о том, что редакция «Комсомолки» организовывает первенство в пятый раз. Конкурс «Карапузы, на старт!» проводится с 2017 года, и за это время уже более 2000 малышей пробежали и проползли первую в своей жизни дистанцию. В этом году по количеству участников конкурс побил все рекорды - нам пришло 228 видео. Каждый раз чемпионат проходит весело и задорно: детки не только борются за медали, но и общаются, ищут новых друзей и получают хорошие подарки от спонсоров за участие!

Организатор конкурса: ООО фирма «Ариго». ОГРН 1021801656425. Подробности по телефону 8 (3412) 945-005. На правах рекламы.

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