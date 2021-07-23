Почему выпускники 9-х классов в Удмуртии все чаще выбирают СПО

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В последние годы среди выпускников 9-х классов все четче прослеживается тенденция поступать в учреждения среднего профессионального образования (СПО) – ее отмечают большинство техникумов и колледжей. Мы решили вместе с экспертами разобраться, в чем причина и куда в этом году можно поступить ребятам из Удмуртии.

Явление не новое

На сегодняшний день многие эксперты считают, что тенденция выбирать СПО не нова и в дальнейшем будет продолжаться.

«Популярность среднего профессионального образования возросла с момента введения ЕГЭ. Некоторые родители предпочитают, чтобы их дети не сдавали единый госэкзамен. К тому же ребенок, пройдя обучение в СПО, может без ЕГЭ поступить в высшее учебное заведение на ускоренную программу. На сегодняшний день СПО фактически выполняет задачу общего среднего образования, обязательного для всех, но при этом дает молодым людям рабочую специальность. Некоторые российские семьи сознательно отдают предпочтение колледжам. Ведь уход ребенка из школы после 9-го класса совсем не означает, что он не успевает по учебе. Напротив, это может быть осознанный выбор, менее стрессовый и более комфортный путь к качественному высшему образованию. В некотором смысле это плавный переход от среднего образования к высшему», – отмечает Елена Верховская, проректор по образовательной деятельности университета «Синергия».

Таким образом, все большую популярность в России начинает приобретать система, близкая к западной: школа – колледж – университет. Ижевские организации СПО также подтверждают это своей статистикой.

За лето у абитуриентов, не сдавших экзамены, было время подготовиться. Фото: pixabay.com

Еще один неоспоримый плюс СПО – практико-ориентированный подход к обучению. Недаром профессионалы со средним специальным образованием сейчас крайне востребованы на рынке труда: выпускники колледжей зачастую имеют гораздо больше навыков, чем выпускники вузов, обладающие по большей части фундаментальными знаниями. По той же причине ребята не желают переходить в 10-11-й классы.

«Опросы на тему выбора профессии и образовательной организации, которые проводились среди родителей выпускников, показывают, что интерес к среднему специальному образованию действительно растет. Одна из причин – изменение роли школы и мировоззрения учеников. Дело в том, что сейчас существует проблема оторванности школьной программы от реальной жизни. Прогресс не стоит на месте, но в классах продолжают рассказывать все то же, что и 50 лет назад. В итоге дети все чаще задаются вопросом: «А зачем мне это учить?» – и не получают ответ на него. Поэтому перспектива покинуть школу после 9-го класса и отправиться получать профессию, не теряя времени на лишнюю информацию, становится все привлекательнее», – рассказывает Юрий Гребенюк, директор по производству и учебно-методической части Домашней школы «ИнтернетУрок».

Немаловажную роль играет и популяризация СПО государством, например движение WorldSkills (Ворлдскиллс) позволяет повысить престиж рабочих специальностей, а образовательным организациям дает возможность продемонстрировать квалификацию преподавателей и способности обучающихся.

Как поступить в учреждения СПО Удмуртии в 2021 году?

По информации министерства образования и науки Удмуртии, в 2021 году в учреждениях СПО республики выделено более 7 тысяч бюджетных мест, а на следующий год их количество увеличится еще на 100.

«Наиболее востребованными специальностями традиционно остаются такие направления, как информационные технологии, педагогические направления, медицинские, юридические специальности. Проходной балл на данные направления традиционно выше 4,2», – сообщают в пресс-службе Минобрнауки региона.

Современные школьники все чаще выбирают СПО, чтобы быстрее начать трудовую деятельность. Фото: pixabay.com

Одной из отличительных черт приемной кампании на 2021–2022 год в Удмуртии стала возможность подать документы несколькими способами: в традиционном формате (лично), прислать по почте и дистанционно (через сайт образовательной организации). Многие абитуриенты воспользовались именно дистанционным способом.

Зачисление проходит до 1 сентября, однако при наличии вакантных мест прием заявлений и зачисление возможны до 25 ноября. И это прекрасная возможность для тех ребят, которые по каким-то причинам на смогли сдать ОГЭ. В начале сентября они могут пересдать экзамены и выбрать интересующую специальность из всего многообразия, которое на сегодняшний день представляют техникумы и колледжи республики.

Если не сдал экзамены

16 августа учреждения СПО опубликовали приказы о зачислении, и многие из них объявили серьезный дополнительный набор – оказалось, что в этом году поступило на порядок меньше студентов, чем в прошлом. Связано это может быть с двумя причинами.

«Мы считаем, что, во-первых, это последствие некой демографической ямы, – выпускников 9-х классов в этом году меньше, чем в прошлом. Кроме того, в прошлом году из-за пандемии коронавируса у выпускников появилась уникальная возможность поступить на очное обучение в учреждения СПО не сдавая ОГЭ, и школьники охотно ею воспользовались. А в этом году, к сожалению, многие ребята не смогли сдать экзамены и будут повторно пробовать свои силы в сентябре. По моим данным, это 2,5 тысячи абитуриентов – довольно много. Но, по прогнозам, около половины этих ребят успеют подготовиться и все-таки поступить осенью. Возможно, они выберут другую специальность», – комментирует директор Ижевского финансово-юридического колледжа Михаил Дмитриев.

Во многих колледжах преподают представители бизнеса и производства. Фото: pixabay.com

Ряд экспертов связывает уменьшение успеваемости старшеклассников с долгим периодом дистанционного образования в 2020 году. Несмотря на то, что, по оценкам Минобрнауки, дистанционная форма обучения не повлияла на качество образования, некоторые эксперты не совсем с этим согласны. Такая форма обучения стала новой для детей, и далеко не у всех школьников хватало самодисциплины, а кого-то подвела техника. То же самое можно сказать и о школах, особенно сельских: неоднократно поднимался вопрос об обеспечении их компьютерами и устойчивым интернет-сигналом. Учить пришлось и самих учителей, старшее поколение которых испытывало затруднения при работе с дистанционными сервисами.

Какие интересные и уникальные специальности СПО есть в Ижевске?

Тем не менее у ребят, которые не смогли попасть в первую волну зачисления, есть возможность собраться с силами, подучить материал и поступить на интересные и, что самое главное, востребованные специальности. Например, Ижевский финансово-юридический колледж объявил дополнительный набор на две уникальные специальности, которые не представлены в других учреждениях СПО Удмуртии и даже соседних регионов.

«Первая из этих специальностей – кинология. Ближайшее учебное заведение, где обучают по ней, – это город Подольск в Подмосковье. Набор на обучение по этой специальности всегда очень большой, но нужно учитывать специфику. Со второго курса каждый обучающийся имеет свою собаку, с которой он должен пройти весь путь – от азов дрессировки до наград и медалей. Практика показывает, что по истинному призванию сюда приходит процентов 20 ребят», – рассказывает директор учреждения Михаил Дмитриев.

Кинология требует от обучающихся ответственности и отличной физической подготовки. Фото: Ижевский Финансово-юридический колледж

«Право и судебное администрирование» – еще одна специальность, по которой в Удмуртии можно обучаться только в Ижевском финансово-юридическом колледже. Здесь готовят помощников судей и секретарей судебных участков. По квалификационным требованиям на эти должности могут приниматься только граждане с высшим юридическим образованиям, однако у выпускников колледжа есть уникальная возможность: благодаря договору с судебным департаментом Удмуртии они могут трудоустраиваться в суды, параллельно поступая в вуз. Таким образом, стаж этих ребят начинается гораздо раньше, чем у тех кандидатов на должность, что сначала окончили вузы, а лишь потом начали искать работу.

«Они имеют все необходимые навыки и знания. Преподавателями выступают сотрудники судебного департамента, всех ребят мы обеспечиваем производственной практикой. В дальнейшем у выпускников имеются очень хорошие перспективы – достигнуть статуса судьи», – продолжает рассказ Михаил Дмитриев.

На специальности «правоохранительная деятельность» ребята учатся даже снимать отпечатки пальцев. Фото: Ижевский Финансово-юридический колледж

Специальность «банковское дело» существует в Ижевском финансово-юридическом колледже давно. В 1992 году он открыл ее одним из первых в Ижевске – в то время потребность в квалифицированных банковских служащих достигла максимума, так как для работы в усложнившейся банковской системе уже не подходили обычные бухгалтеры и финансисты.

«Банковское дело – это не только умение работать с финансами. Специалист должен уметь составить кредитный договор и пообщаться с клиентами. У нас очень интересно проходит демоэкзамен. Ребята изучают реальный кредитный продукт одного из банков и пробуют в качестве «сотрудника банка» убедить «клиента», что этот продукт ему подходит. Ребятам очень нравится погружение в эту реальную банковскую атмосферу», – говорит директор колледжа.

Также дополнительный набор объявлен на специальность «право и социальное обеспечение». Окончивший ее студент сможет работать в отделе соцзащиты или пенсионном фонде. Кроме того, ребята с таким образованием могут устроиться юристом в нотариальную или адвокатскую контору и продолжить получать юридическое образование уже в вузе.

Будущие пожарные примеряют форму. Фото: Ижевский Финансово-юридический колледж

В этом году на каждую из перечисленных специальностей колледж планирует набрать еще около 25 человек.

«Всего наш колледж на сегодняшний день предлагает семь специальностей. Открывая каждую из них, мы предварительно интересовались у потенциальных работодателей, насколько такие специалисты будут востребованы. Кроме того, мы ежегодно мониторим рынок труда. Например, в этом году очень востребованы кинологи, работники правоохранительных органов, банковские специалисты и работники судебной системы», – подытожил Михаил Дмитриев.

В 2021 году «Ижевский финансово-юридический колледж» предлагает обучение по следующим специальностям:

- «пожарная безопасность»;

- «кинология»;

- «право и судебное администрирование»;

- «правоохранительная деятельность»;

- «право и социальное обеспечение»;

- «организация сурдокоммуникации»;

- «банковское дело».

Дополнительную информацию можно получить на сайте учреждения: if-uc.ru

Адрес: г. Ижевск, ул. В.Сивкова-12А

Тел.: 8-(912)-856-77-29, 56-77-29.

Режим работы: 8:30-17:00 понедельник-пятница; суббота: 8:30-15:00.

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