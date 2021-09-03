Погода на выходные в Ижевске: дожди и до +15°С

Фото: Алена Селезнева

В выходные дни в Ижевске прогнозируется дождливая и прохладная погода. По данным сервиса Гисметео, температура воздуха не поднимется выше отметки в +15°С, а ночами ожидается от +5° С до +10°С.

Максимальная скорость ветра составит 17 м/с (в воскресенье).

Сервис Яндекс.Погода обещает до +14°С в дневное время и до +10°С ночами.

А теперь о погоде в Ижевске на каждый конкретный день (по данным Гисметео):

Погода на 4 сентября в Ижевске: воздух прогреется до +13°С, ожидается сильный дождь

Погода на 5 сентября в Ижевске: температура воздуха днем составит +12°С, обещают дожди.

Погода на 6 сентября в Ижевске: в понедельник столбик термометра останется на отметке +12°С, синоптики прогнозируют небольшой дождь.