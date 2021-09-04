Мальтезе и корги: ТОП-5 дорогих щенков Ижевска

Расскажем о самых дорогих щенках, которые представлены на бесплатном сайте в сентябре 2021 года. Фото: canva.com

Выбор породистого щенка – дело ответственное и, как оказалось, не самое дешевое. О характере и стоимости некоторых пород в ТОП-5 от «Комсомолки».

ПЯТОЕ МЕСТО - НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ

Здесь и далее – на фото слева пример взрослого шпица, справа – щенок из оригинальной публикации на сайте объявлений. Фото: canva.com, avito.ru

Сообразительная собака с покладистым характером и веселым нравом стоимостью 45 тысяч рублей. Шаловливы и милы, при этом являются отличными сторожами. Легко поддается дрессировке и прекрасно плавает в воде. Хорошо ладят с другими животными, но если почувствуют опасность, легко могут ввязаться в драку с более крупным соперником.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО - ЦВЕРГШНАУЦЕР (КАРЛИКОВЫЙ ШАНУЦЕР, ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ ПИНЧЕР)

Окрас этой породы варьируется от полностью черного до «перца с солью», редко встречаются полностью белые. Фото: canva.com, avito.ru

За эффектной и безобидной внешностью скрывается настоящий характер. Ощущает себя серьезной собакой, в любой момент готов встать на защиту дома и хозяина. Любит детей, охотно с ними играет. Нуждается в воспитании и дрессировке. Согласно рейтингу FCI (ФСАй) входит в десятку самых популярных собак на планете. Стоимость – 50 тысяч рублей за щенка.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ СРАЗУ ДВЕ ПОРОДЫ ЩЕНКОВ СТОИМОСТЬЮ 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Эта собака отличается отличными сторожевыми навыками. Фото: canva.com, avito.ru

Уиппет. Изящное гладкошерстное животное, в чьих жилах течет кровь грейхаундов. Очень активная собака, с которой не получится лежать вечерами на диване и смотреть сериалы. Плохо переносят холод, так что нужно будет позаботиться об одежде для них. Прекрасно чувствуют настроение хозяина и если понадобиться, выключают турбо-режим и сливаются с интерьером.

Происхождение этих белых комочков связывают с островом Мальта в Средиземном море. Фото: canva.com, avito.ru

Мальтийская болонка (мальтезе). Подвижная и очень эмоциональная декоративная собака с белоснежной шерстью. Этим любвеобильным малышам жизненно необходимо частое общение с хозяином. Оставаясь в одиночестве, способна на мелкие пакости. Не линяет, считается гипоаллергенной породой.

ВТОРОЕ МЕСТО - КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК)

Первые корги были привезены в Россию в 1993 году, но особую популярность они завоевали после 2015. Фото: canva.com, avito.ru

Любимая порода английской королевы Елизаветы II. Истинная собака-компаньон, дружелюбна и общительна. Маленькая овчарка с огромным и бесстрашным сердцем. У корги практически полностью отсутствует агрессивность. Активная собака, любит подвижные игры и хорошо дрессируется. Стоимость щенка достигает 90 тысяч рублей, но можно найти и более дешевые варианты за 40-55 тысяч рублей.

ПЕРВОЕ МЕСТО - ОВЧАРКА КАРАКЛИ (БОБТЕЙЛ, КОРОЛЕВСКИЙ ПУДЕЛЬ И ШИПАДУЛЛ)

Эта разновидность овчарки – прекрасные пастухи. Фото: istockphoto.com, avito.ru

Эта большая и кудрявая собака обладает дружелюбным характером, благодаря чему пользуется большой популярностью. Предана хозяевам до бесконечности, не линяет. Отличается умом и сообразительностью, а еще отменным здоровьем (при правильном уходе, естественно). За очаровательного кудрявого пушистика заводчики просят 100 – 120 тысяч рублей.