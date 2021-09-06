Последние новости Ижевска на 6 сентября 2021 года: когда дадут отопление и Кто «заминировал» торговый центр

Новости Ижевска и Удмуртии за минувшие выходные Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 6 сентября. Пока вы собирались по своим делам, «Комсомолка» собрала для вас последние новости Ижевска:

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Директора техникума в Удмуртии оштрафовали за семерых избежавших призыва в армию студентов

Ссуз не уведомил военкомат об отчислении студентов

В Воткинске прокуратура проверила местный машиностроительный техникум на предмет исполнения законодательства о воинском призыве. Подробности

Отопление в Удмуртии включат в середине сентября

Системы теплоснабжения Удмуртии готовы к зиме на 90% Фото: Архив «КП» в Ижевске

Системы теплоснабжения Удмуртии готовы к зиме на 90%, запасы резервного топлива сформированы. Начать отопительный сезон в республике планируют в середине сентября. Подробности