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Общество6 сентября 2021 6:30

Последние новости Ижевска на 6 сентября 2021 года: когда дадут отопление и Кто «заминировал» торговый центр

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Источник:kp.ru
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Новости Ижевска и Удмуртии за минувшие выходные

Новости Ижевска и Удмуртии за минувшие выходные

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 6 сентября. Пока вы собирались по своим делам, «Комсомолка» собрала для вас последние новости Ижевска:

Далее с подробностями:

Директора техникума в Удмуртии оштрафовали за семерых избежавших призыва в армию студентов

Ссуз не уведомил военкомат об отчислении студентов

Ссуз не уведомил военкомат об отчислении студентов

В Воткинске прокуратура проверила местный машиностроительный техникум на предмет исполнения законодательства о воинском призыве. Подробности

Отопление в Удмуртии включат в середине сентября

Системы теплоснабжения Удмуртии готовы к зиме на 90%

Системы теплоснабжения Удмуртии готовы к зиме на 90%

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Системы теплоснабжения Удмуртии готовы к зиме на 90%, запасы резервного топлива сформированы. Начать отопительный сезон в республике планируют в середине сентября. Подробности

ИнтересноеДоброе утро, Ижевск!