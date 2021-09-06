Родительский контроль: ижевским мамам и папам рассказали о защите школьников от ковида и внешних угроз

Фото: Ильяс Бекмансуров

Новый учебный год начался, и родителей школьников, особенно первоклассников, вновь волнует множество вопросов, один из основных – безопасность детей на уроках, переменах и после учебы. О том, как школьников в этом году будут защищать от коронавируса и внешних угроз, а также о том, как сами родители могут усилить контроль за безопасностью детей, «Комсомолка» узнала у экспертов.

Пандемия никуда не делась

В новом учебном году ижевские школы продолжают соблюдать повышенные меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказала начальник Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова. Так, торжественные линейки 1 сентября состоялись только для тех ребят, для которых это событие должно было стать запоминающимся, – первоклассников и одиннадцатиклассников. Мероприятия прошли на улице, родителей попросили надеть маски. Это не означает, что остальные ребята лишились праздника, – их учителя поздравили в классах.

Наталья Гвоздкова Фото: Ильяс Бекмансуров

Все коронавирусные ограничения, которые были приняты в школах до каникул, сохраняются: на входе продолжают разделять потоки учащихся и измерять температуру, в коридорах и классных комнатах работают рециркуляторы воздуха. А вот масочный режим для детей и педагогов не обязателен – благодаря постоянной дезинфекции и 60 % вакцинированных работников школ.

Многих родителей волновал возможный переход на дистанционное образование, однако опасения не оправдались: учебный год начался в очном формате. Тем не менее, по словам Натальи Гвоздковой, при ухудшении эпидемической обстановки элементы дистанционности останутся надежным подспорьем.

«Как показала практика предыдущего года, класс может уйти на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора, если коронавирусом заболеет ребенок либо руководитель. По срокам – это время, необходимое для выздоровления, то есть в среднем до 14 дней. <…> Мы приняли очень много мер безопасности и стараемся не допустить распространения коронавирусной инфекции. Но если вдруг дистанционное обучение будет необходимо, школы перейдут на него в рамках своих календарных планов. Однако мы надеется, что это не потребуется», – подытожила Наталья Гвоздкова.

Физическая охрана в каждой школе

С 1 сентября все школы Ижевска должны были перейти на физическую охрану частными охранными предприятиями (ЧОП). Если в прошлом году не более 39 % школ были обеспечены такой охраной, и оплачивалась она благодаря добровольным взносам родителей, то теперь средства на оплату работы ЧОПов выделила республика. Для Ижевска сумма составила 92 млн рублей. Как утверждает Наталья Гвоздкова, этих денег хватит на охрану всех школ, и родителям больше не придется платить ни копейки.

«Наши учреждения провели короткие конкурсы <…>. Это не совместные торги – каждое учреждение проводило конкурс самостоятельно. С 1 сентября за всеми школами города будет закреплена физическая охрана ЧОПами. <…> В детских садах и учреждениях дополнительного образования это произойдет с 1 октября», – говорит эксперт.

Так как система для Ижевска новая, в ней будут возможны изменения и доработки – время покажет. Пока же директора школ просто рады, что проблема охраны начала решаться централизованно на республиканском уровне. Хотя иногда возникают сомнения, точно ли выделенных денег хватит.

«Многие школы работают с ЧОПами не первый год, мы – более 10 лет <…>. С сентября мы продолжим сотрудничать с предприятием, которое охраняло нас ранее, – оно выиграло конкурс. Хотелось бы, чтобы охранное предприятие работало не по 12 часов, а по 24 часа. Кроме того, у многих школ по 2–3 запасных выхода, хотелось бы, чтобы там работали как минимум два охранника в течение суток. <…> Нас очень серьезно контролируют родители, они избрали общественный совет, и видят качественно или некачественно работает охрана. Родители прекрасно понимают, что безопасность – это самое главное, они готовы доплачивать, если средств из бюджета окажется недостаточно», – рассуждает Надежда Заварзина, директор гуманитарно-юридического лицея № 86.

Надежда Заварзина Фото: Ильяс Бекмансуров

Другой вопрос, касающийся охраны школ, – это контроль ее качества. Как отметила Наталья Гвоздкова, ЧОПы должны будут осуществлять свою деятельность в школах и садиках в соответствии с техническим заданием, которое разрабатывалось совместно с представителями Росгвардии и министерства образования и науки по Удмуртии. Контролировать исполнение условий будет не только само образовательное учреждение, но и Росгвардия, а также родительская общественность.

«Очень важно, чтобы те требования, которые у нас предъявлены к ЧОПам, на 100 % выполнялись. Чтобы и обход территории был своевременным, и при входе дети могли видеть и понимать, что охранное предприятие работает, чтобы это был лицензированный охранник», – подчеркнула Наталья Гвоздкова.

«Организация физической охраны изначально была решением наших родителей. Опыт нашей работы доказывает, что можно организовать все качественно и достаточно грамотно. На сегодняшний день два охранника работают днем, и один остается на сутки, так что школа защищена в любое время. <…> Я думаю, если это будет в системе, во всех школах, то каждый родитель города сможет быть уверен, что его ребенок на время посещения школы в безопасности», – сказала Марина Никитина, директор гимназии № 56.

Марина Никитина Фото: Ильяс Бекмансуров

Как узнать, что ел ребенок в школе и куда поехал после уроков?

Серьезным подспорьем для школ и родителей Ижевска в организации безопасности, а также питания детей вот уже 10 лет является проект «Моя школьная карта» от Датабанка (АО «Датабанк»). Этот инструмент сочетает в себе пропуск в школу, электронный кошелек для оплаты обедов и умный проездной, благодаря чему позволяет контролировать питание школьника и его передвижение по городу.

«Это не банковская карта, и в этом главное отличие. Сейчас рядом с каждой школой есть огромное количество магазинов, где продают не самые полезные для детей продукты. Если ребенок оплатит покупку с банковской карты, родитель никогда не узнает, на что были потрачены деньги. А пополняя баланс электронного кошелька, он точно будет знать, что списать денежные средства можно только на оплату питания в школьной столовой», – говорит Елена Суркина, руководитель проекта «Моя школьная карта».

Елена Суркина Фото: Ильяс Бекмансуров

Каждая карта имеет уникальный восьмизначный идентификатор и является частью локальной системы школы, присоединившейся к проекту. При поступлении в 1-й класс или переводе ребенка из другого образовательного учреждения школа подает всю информацию сама, и новый ученик автоматически получает карточку. Кстати, в планах на следующий год сделать систему еще более удобной: ребенок однократно будет получать свой личный номер, который будет сопровождать школьника с 1-го по 11-й класс, где бы он ни учился. Уже сейчас карты выпускаются без указания номера школы.

«Это очень удобный ресурс. Например, сейчас в начальной школе питание стало бесплатным, однако наша школа работает в режиме полного дня, поэтому мы обязаны организовывать для детей второе питание, и эта карта очень выручает», – рассказывает директор социально-экономического лицея № 45 Ирина Полякова.

Выдается «Моя школьная карта» бесплатно, абонентская плата начисляется только в том случае, если используются услуги сервиса. В том числе личный кабинет, дающий родителям возможность получать информацию о том, когда ребенок пришел в школу и когда покинул ее стены, а также что ел на обед. Кроме того, через личный кабинет можно отслеживать баланс карты и подключать дополнительные услуги.

«Если ребенок много и часто ездит, можно подключить услугу «Умный школьный проездной». Она входит в состав абонентской платы. При активации на карте блокируется сумма максимального тарифа за три вида транспорта – в Ижевске это 525 рублей. На следующий рабочий день после каждой поездки в личном кабинете родитель может увидеть, на каком маршруте и в какое время ехал ребенок. По итогам месяца информация анализируется системой. Если было совершено до 10 поездок, каждая засчитывается как разовая по сумме 23 рубля, а разница между заблокированной ранее суммой 525 рублей и стоимостью совершенных поездок останется на балансе школьной карты. Если поездок вообще не было, то вся сумма разблокируется. А если поездок было свыше 10, будет применен режим проездного в соответствии с тарифами того транспорта, на котором ездил ребенок», – объясняет Елена Суркина.

Для удобства родителей регистрацию в личном кабинете можно произвести на несколько телефонных номеров, так что пользоваться им смогут даже бабушки и дедушки. Пополнять баланс и вносить абонентскую плату можно, даже не имея счета в Датабанке: через терминалы, установленные в большинстве школ, через офисы Банка, а также сервисы Сбербанка. В скором времени появится возможность совершать оплату также посредством QR-кода (КуАр-кода). Неизрасходованная сумма на балансе карты не сгорает и может быть использована даже через несколько лет после внесения.

Кстати, подробнее о проекте «Моя школьная карта» можно прочитать в нашем прошлом материале.

Безопасность дома и в интернете

Но даже если безопасность обеспечивается в стенах школы, а родители могут контролировать перемещение ребенка и точно знают, когда он возвращается домой, то как защитить детей дома? Директор гимназии № 56 Марина Никитина отмечает, что подход к безопасности должен быть комплексным и включать также отслеживание подозрительных сайтов и сообществ, под влияние которых могут попасть дети. Сегодняшняя реальность такова, что школьники проводят в интернете гораздо больше времени, чем еще несколько лет назад, и родители не всегда в курсе той информации, которую их дети получают во всемирной сети.

«Благодаря современным технологиям у нас сейчас имеется все больше возможностей для защиты детей от вредоносной информации, и одна из таких возможностей – это программа родительского контроля Kaspersky Safe Kids (Касперский Сэйф Кидс). Она устанавливается на любой компьютер, планшет или смартфон и в первую очередь блокирует ненужные сайты. Родители могут выбрать в настройках до 14 позиций, например тематику оружия и алкоголя, «взрослый» контент. Эти тематики не будут показываться ребенку независимо от того, ищет он что-то подобное в поисковой строке или нет. Блокироваться также будет всплывающая реклама на сайтах», – рассказывает Екатерина Кочурова, ведущий менеджер по маркетингу компании «ЭР-Телеком».

Екатерина Кочурова Фото: Ильяс Бекмансуров

Программа блокирует не только нежелательный контент, но и препятствует установке приложений, которые могут содержать ненужную информацию. Второй немаловажный аспект – это контроль времени, которое ребенок проводит в сети. После пересечения установленного родителями лимита интернет будет просто выключаться, чтобы маленький пользователь не забывал о домашних делах и уроках, а также других, более полезных формах досуга. Кроме того, Kaspersky Safe Kids предоставляет родителям полный отчет о действиях ребенка в интернете.

«Сервисный инженер Дом.ру при подключении интернета может установить программу и поможет ее настроить. Абонентская плата составляет 99 рублей в месяц, подключить можно до 10 устройств», – говорит Екатерина Кочурова.

Но неприятности могут подстерегать детей не только в интернете. Даже нахождение дома не всегда гарантирует безопасность, если ребенок остается один. К сожалению, сейчас это происходит все чаще – родителям приходится подолгу задерживаться на работе, и иногда проблему не решает даже «продленка» в школе. Выходом становится домашняя система видеонаблюдения.

«Наши сервисные инженеры могут установить как внешнее, например направленное на входную дверь, так и внутреннее видеонаблюдение, – в комнатах и на кухне. На смартфон родителя устанавливается приложение «УмныйДом.ru» (6+), при помощи которого пользователь может в любой момент посмотреть, что происходит в квартире. Это домашний помощник, позволяющий мамам и папам не волноваться за ребенка, вернувшегося из школы: выключил ли он плиту, не открыл ли дверь постороннему», – поясняет эксперт Дом.ру.

Решение о том, будет ли чадо знать о наблюдении, принимается родителями, но педагоги единогласно утверждают: лучше обсудить все с ребенком и объяснить, что камеры – это не проявление недоверия, а дополнительная безопасность. Кстати, некоторые дети, наоборот, перестают бояться оставаться в одиночестве, зная, что на них постоянно смотрит мама.

«Камеры мы устанавливаем собственные, стоимость каждой около 3,5–4 тыс. рублей, но клиент может приобрести оборудование сам. Запись ведется, только если срабатывает датчик движения, а если в квартире никого нет, камеры не записывают. Архив сохраняется от суток до двух недель – в зависимости от выбранного тарифа. Доступ к записям с камер имеют только сами клиенты», – объяснила Екатерина Кочурова.

Смотреть видеосюжет 1 сентября в Ижевске: как подготовиться школам, родителям и детям

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