Ижевск будущего – 2021: какие новые объекты появятся в районе Старого аэропорта?

Фото: архив КП

«Комсомолка» представляет новый проект «Ижевск будущего – 2021». В серии видеороликов мы подробно расскажем о каждом районе нашего города – о его прошлом и будущем, о том, какие социальные и жилые объекты здесь появятся в ближайшие годы. Первый выпуск, посвященный району Старого аэропорта, – уже в сети.

Смотреть видеосюжет Ижевск будущего - 2021. Выпуск №1. Старый аэропорт

Из ролика вы узнаете:

- Какие объекты появятся в районе Старого аэропорта в ближайшие годы?

- Откуда у этого района такое название?

- Где в годы войны здесь садились американские истребители?

- В чем плюсы инфраструктуры района?

- Почему Старый аэропорт – один из самых зеленых районов Ижевска?

С помощью проекта «Ижевск будущего» вы можете не только узнать интересные факты об истории Ижевска, но и подобрать для себя и своей семьи идеальную локацию. Мы расскажем и покажем, где в нашем городе появятся новые жилые комплексы, больницы, детские сады, школы и другие объекты для комфортной жизни.

Узнать больше об объектах, представленных в видео, вы можете на официальных сайтах этих жилых комплексов:

- Микрорайон «Калинка Парк»

- Жилой комплекс «Седьмое Небо»

- Умные кварталы А14

Следите за новостями проекта здесь, на портале IZHLIFE, или в нашей группе ВКонтакте, где будут появляться все новые ролики. И пишите в комментариях, о каких районах Ижевска вам хотелось бы посмотреть очередную серию нашего проекта.

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Следите за новостями проекта здесь, на портале IZHLIFE, или в нашей группе ВКонтакте, где будут появляться все новые ролики. И пишите в комментариях, о каких районах Ижевска вам хотелось бы узнать больше.