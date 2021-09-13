Что такое умный домофон и почему его выбирают ижевчане

На экране своего мобильного телефона вы увидите, кто звонит в вашу дверь, и сможете поговорить с посетителем Фото: Анастасия Михайлова

В неспокойное время мы живем. Но обезопасить свой подъезд и двор от чужих – вполне возможно. В Ижевске началась масштабная установка цифровых IP-домофонов (АйПи) в многоквартирных домах.

На самые важные вопросы про домофоны нового поколения ответил Евгений Цепилов, руководитель представительства «Цифрал-Сервис» в Удмуртии.

Для чего это нужно?

Обычный домофон запирает дверь и позволяет ее открыть ключом или нажатием кнопки на домофонной трубке, к которой приходится бежать при звонке. Ключи от таких домофонов, как правило, универсальные, и их могут сделать в любой мастерской. Значит, попасть в ваш подъезд может любой желающий. Это и мошенники, которые ходят по квартирам, выдавая себя за представителей спецслужб, и распространители различной продукции. В ваш подъезд может зайти развеселая компания и устроить там вечеринку с выпивкой и музыкой…

Хотя, казалось бы, подъезд защищен.

С появлением на рынке цифровых домофонов жизнь стала более безопасной и комфортной. Они оборудованы камерой с высоким разрешением, которая ведет непрерывную запись всего происходящего у подъезда в радиусе 15 метров. Вы можете перемотать ее назад, чтобы найти и сохранить нужный фрагмент.

Вот так выглядят IP-домофоны. Фото: Анастасия Михайлова

И все это делается с телефона!

Все панели умного домофона подключены к интернету и управляются со смартфона через специальное приложение

Допустим, вам звонят в дверь. Звонок с домофона поступает на смартфон. Вы можете увидеть, кто к вам пришел, поговорить с посетителем и открыть дверь. И для этого необязательно находиться в квартире. Доступ к домофону у вас будет всегда там, где есть интернет. И даже находясь за границей, вы можете пообщаться с тем, кто к вам пришел, создав видимость присутствия в квартире.

С помощью умного домофона вы можете увидеть, пришел ли ваш ребенок из школы и не ушел ли гулять престарелый родственник, который может потеряться. Часто с помощью видео выясняют, кто поцарапал припаркованную у подъезда машину.

Согласно опросу, проведенному компанией «Цифрал-Сервис»

В Ижевске уже 1000 подъездов оборудованы IP-домофонами. 35 000 семей пользуются «умным» домофоном. И все отмечают, что подъезды стали чище, в них стало меньше посторонних, а видеоконтроль хорошо дисциплинирует соседей.

80% жителей отметили изменения в своем подъезде после установки цифрового домофона

Согласно опросу, проведенному компанией «Цифрал-Сервис»

Кстати!

По записям с камер цифровых домофонов МВД быстрее раскрывает преступления: кражи велосипедов и иного имущества из подъезда и близлежащих к дому мест, разбойные нападения, грабежи. В Ижевске только за последние полгода раскрыто больше 30 преступлений. Раскрыто одно безвестное исчезновение человека, по нескольким преступлениям определены приметы подозреваемых, зафиксированы маршруты их перемещения, установлены личности, совершившие изнасилования, убийства, насильственные действия и многое другое.

Смогу ли я попасть в подъезд, если с собой нет телефона?

Да, умный домофон предполагает бесключевой доступ в подъезд. Но обычный ключ тоже выдается. При этом он защищен от копирования. И ваши пожилые соседи с кнопочными телефонами, привыкшие жить по старинке, смогут пользоваться домофоном, как раньше.

Кстати, цифровые домофоны полностью совместимы с аналоговыми переговорными трубками в квартирах, поэтому их менять не будут.

Подъезд можно открыть, используя специальное приложение в мобильном, не доставая ключи из кармана. И не подходя к трубке домофона. Фото: Анастасия Михайлова

Как поменять домофон в нашем подъезде?

Нужно заполнить заявку по ссылке «Умные домофоны» (цифрал-сервис.рф). С вами свяжется представитель компании «Цифрал-Сервис» и подъедет для встречи с жителями, где все подробно объяснит: как правильно организовать замену, когда и в какие сроки происходит замена оборудования, как пользоваться приложением, где можно взять ключи.

Поменять домофон можно, собрав согласие 70 % собственников вашего подъезда. К вам обязательно приедет представитель компании, который расскажет обо всех нюансах. Фото: Анастасия Михайлова

Замена оборудования происходит на основании договора. Нужно заручиться согласием большинства собственников в подъезде и заполнить протокол. Не надо выносить голосование о замене домофона на обсуждение всего дома. И согласие управляющей компании в данном случае тоже не нужно.

Что происходит, когда к вам обращаются клиенты других компаний?

Достаточно заключить договор, в рамках которого компания проведет замену оборудования.

Современные домофоны антивандальные. Сверху – бегущая строка, в которой размещают объявления для жителей подъезда. Фото: Анастасия Михайлова

Почему стоит доверять компании «Цифрал-Сервис»?

«Цифрал-Сервис» – это федеральная компания. Ее представительства есть в 27 городах нашей страны. Уже 22 года именно «Цифрал-Сервис» первой внедряет и обслуживает новейшие домофонные системы и использует самую популярную в России платформу «УмныйДом.ру». Сейчас у приложения почти миллион пользователей.

Правда, в Ижевске появились небольшие компании, пытающиеся тоже «оцифровать» домофоны. Но сможет ли маленькая фирма качественно поддерживать насыщенное информационными технологиями IP-оборудование – самый актуальный вопрос. Ведь современные цифровые домофоны отличаются от старых аналоговых систем, как к примеру смартфон от калькулятора.

В компании есть жесткий регламент на устранение неисправностей. Собственный контакт-центр всю неделю с 8 утра до 8 вечера принимает заявки от жителей. В других компаниях города такого количества сотрудников высокого уровня подготовки для оперативного ремонта нет. Кроме того, домофоны, которые устанавливает «Цифрал-Сервис», обладают системой самодиагностики и сообщают о неисправности еще до того, как подана заявка на ремонт. Эти домофоны антивандальные.

Приложение для цифрового домофона бесплатное. А функций в нем множество. Фото: Анастасия Михайлова

Фото: Анастасия Михайлова

Фото: Анастасия Михайлова

Фото: Анастасия Михайлова

Фото: Анастасия Михайлова

Фото: Анастасия Михайлова

Подъезд можно открыть, используя специальное приложение в мобильном, не доставая ключи из кармана. И не подходя к трубке домофона

Сколько это стоит?

Бесплатно! Да, такое бывает.

Все расходы по замене оборудования «Цифрал-Сервис» берет на себя. А обслуживание стоит столько же, сколько и у обычного домофона. Жители не несут никаких затрат!

«Компания планирует сделать каждый подъезд и каждый двор Ижевска безопасным. Для нас это важная и вдохновляющая миссия. Поэтому мы приняли решение менять за свой счет старое оборудование на новое. Инвестируем в один подъезд 50 000 рублей», – говорит Евгений Цепилов, руководитель представительства Цифрал-Сервис в Удмуртии.

Евгений Цепилов, руководитель представительства Цифрал-Сервис в Удмуртии

Цены на обслуживание домофона остаются прежними. В договоре такой пункт прописан отдельной строкой.

В своем телефоне вы можете увидеть, что происходит около вашего подъезда. Или происходило даже 3 дня назад. Качество изображения очень высокое.

А вот если установку умного домофона предлагает ваша «управляйка», стоит задуматься. Как известно, УК не располагает собственными средствами и ресурсами, а оборудование она покупает за счет жильцов. Так, домофон становится их собственностью. И значит, деньги за ремонт или восстановление оборудования после кражи снова достаются из карманов жителей. Потому как для выполнения работ привлекаются подрядчики.

В случае сотрудничества с крупными домофонными компаниями жители освобождаются от всех вышеперечисленных забот.

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Звони 320-171, заходи на сайт цифрал-сервис.рф

Фото: «Цифрал-Сервис»

Фото: «Цифрал-Сервис»

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