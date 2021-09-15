«Представил, что я на корпоративе»: уличный музыкант из Ижевска снялся в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Уличный певец тепло отзывается об известном русском режиссере. Фото: телеканал «Россия 1. Удмуртия»

В прокат вышел новый фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» (18+), получивший высокие оценки на кинофестивале в Каннах. Примечательно, что внимательные зрители из Ижевска могли узнать одного героев экранизации повести Алексея Сальникова: в картине снялся уличный исполнитель, много лет выступающий на перекрестке улиц Кирова и Удмуртской.

В телефонном разговоре с Юрием Владимировичем Леоновым (так зовут музыканта) мы узнали, как ему удалось попасть в фильм известного русского режиссера.

«Это произошло случайно. Хотя и говорят, что случайностей не бывает. Я пел [осенью 2018 года - прим. ред.] в Москве на улице, и меня заметил помощник Серебренникова. Он проходил рядом и сразу достал телефон. Говорит, запишу и покажу режиссеру», – рассказал Юрий Владимирович.

Уже на следующий день музыкант получил приглашение на съемки новогодней сцены фильма. Для создания праздничной атмосферы необходимо было спеть новогоднюю песню – для Юрия, который поет всю свою жизнь, это не составило большого труда.

«Я просто вел себя как обычно. Представил, что я на корпоративе», – добавил он.

Небольшой эпизод с участием ижевского музыканта снимался на протяжении 5 дней: режиссер стремился снять сцену одним дублем. Юрий Владимирович даже запомнил количество секунд, в течение которых она должна была быть сыграна.

«Режиссер одну сцену снимал не частями, а единственным дублем. А это требует большого профессионализма. Все до секунды было просчитано. Как сейчас помню, было выделено на съемку не больше 19 секунд, а мы уложились в 18», – рассказывает певец.

О самом Серебренникове Юрий отзывается с душевной теплотой: по словам музыканта, Кирилл Семенович не соответствовал сложившемуся у него в голове образу режиссера.

«Молодой на вид мужчина, спокойный. Всегда очень вежливо разговаривал, обращался на «вы». Он не выглядит как режиссер, но все делал грамотно и профессионально. И съемочная группа была крайне вежлива. Я даже не ожидал», – делится впечатлениями ижевчанин.

Юрий Владимирович пока не видел картину со своим участием – банально не хватает времени. Сейчас он поет в Москве, и обещает посмотреть фильм через полтора месяца, когда вернется в Ижевск.

Ижевчанин рассказывает, что людям не верится, что он поет вживую. Недавно его песнями заслушался незнакомый мужчина, после чего подошел и высоко отозвался об уровне исполнения. Выяснилось, что это недавний участник шоу «Голос 60+» (12+) на Первом канале, француз Эммануэль Форест.

На вопрос, хочется ли ему снова поработать с Серебренниковым, Юрий отвечает утвердительно. Отмечает, правда, что он не стал брать у режиссера телефон, чтобы «не навязываться».

«Вы посмотрите обязательно фильм», – говорит музыкант и не без кокетства добавляет: «Как я, кстати, там выгляжу?».

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