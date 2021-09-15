Как помочь подростку стать уверенным и успешным?

Переходный возраст – сложное, но очень важное время и для подростка, и для родителей.

Новый учебный год приносит родителям школьников-подростков новые волнения и тревоги. Часто именно в начале первой четверти мамы и папы – сами или с подсказки учителя – замечают, насколько сильно изменились за лето их дети. Кому-то в средней школе становится сложнее общаться со сверстниками. Кто-то из бойкого и болтливого ребенка превращается в застенчивого молчуна. Другие неуютно чувствуют себя у доски и отказываются выступать перед классом. Что делать в подобных ситуациях родителям? Давайте разбираться.

Наши эксперты

Александра Демина, психолог и мама двоих детей, автор образовательных курсов и ведущая с 20-летним опытом.

Наталья Половайкина, детский психолог, специалист по семейным и детско-родительским отношениям.

Ситуация №1. Ребенок отмалчивается на уроках

«Сын перешел в седьмой класс, и на него начали жаловаться в школе. Он умный, начитанный, во всем разбирается, но, по словам директора, отмалчивается на уроках и никогда не пойдет к доске сам, пока его не вызовут».

– Я бы на месте родителей в первую очередь попробовала разобраться, а есть ли вообще у ребенка право высказывать собственное мнение в семье, – говорит Александра Демина. – Бывает, что к сыну или дочери относятся с любовью, но при этом постоянно говорят ему: «Мы лучше знаем, поэтому делай так, как мы сказали!». У таких детей в старшем возрасте могут возникнуть проблемы с инициативой.

Родителям в этом случае нужно как можно чаще ставить подростка в ситуации, где он бы проявлял инициативу. В седьмом классе дети уже достаточно взрослые, чтобы самим выбирать себе кружки, стиль одежды, обои в комнату. Можно также предложить ребенку посещать такие занятия, где важно принимать решения самому, а не просто следовать правилам.

Важно помочь ребенку обрести уверенность в себе, чтобы в дальнейшем ему было проще общаться со сверстниками и выступать перед аудиторией.

– Возможно, мальчику также не хватает уверенности в себе, чтобы выступать перед учителем и классом. Я вижу тут страх наказания, страх быть осмеянным, а это, как правило, идет из семьи. Если найдется кто-то вне семьи – тренер, педагог – который станет ребенку опорой, поддержит его даже в неудачах, страх и неуверенность уйдут, – говорит Александра Демина. – Также здесь, можно посоветовать, например, курсы ораторского мастерства. С их помощью подросток научится держаться на публике, четко доносить свои мысли и станет более уверенным в себе.

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Часто уверенность в себе начинается с правильной речи и умения выступать на публике без паники и стеснения. Если вы хотите помочь своему ребенку стать смелее и раскрыть свои способности, приглашаем вас на бесплатный онлайн-вебинар Александры Деминой для родителей.

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Ситуация №2. Ребенок отказывается участвовать в олимпиадах

«В шестом классе, где учится мой сын, сразу двое ребят вдруг стали отказываться от участия в олимпиадах. Учителю и родителям они объяснили это тем, что не хотят выделяться».

– Да, подростки склонны к тому, чтобы ничем не выделяться среди сверстников, быть максимально похожими на большинство учеников в своем классе, – объясняет Наталья Половайкина. – Если общая масса – это «середнячки», у которых не принято щеголять знаниями и талантами, то остальные дети будут так или иначе опускаться до их уровня. Это данность, с которой родители, как правило, ничего не могут сделать. Зато вы можете обсудить это с учителем, и его задача – создать такую обстановку, в которой быть ярким и умным не стыдно. Для этого придется разобраться, почему в этом классе не престижно быть заметным. Важно понять, почему детям это доставляет столько дискомфорта.

«Чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, никогда не сравнивайте его с другими – только с ним самим в прошлом»

Ситуация №3 Ребенок не умеет отстаивать свои интересы

«Дочка в пятом классе, и я понимаю, что она не может постоять за себя, отстоять свои интересы в общении со сверстниками. Не хочу, чтобы она влезала в конфликты, но и как научить ее правильному поведению в таких ситуациях, не знаю».

– Мы воспитываем ребенка только на собственном примере, – напоминает Александра Демина. – И лучше, если это будут максимально конкретные примеры. Скажем, кто-то при вас пытается пройти к врачу без очереди. Вы можете грубо «послать» наглеца или твердо, но спокойно объяснить, почему вы не будете его пропускать. После – объясните ребенку, почему вы поступили именно так.

– Тщательно и кропотливо обсуждать каждую ситуацию с ребенком – это сложный и долгий, но очень продуктивный способ научить его взаимодействию с людьми, – соглашается Наталья Половайкина. – И помните, что подросток – это все-таки еще ребенок. Некоторые доли его мозга в прямом смысле слова пока не так развиты, как у взрослых, и часто эмоции у них бегут впереди мысли. От вас нужно терпение и бесконечная практика.

Александра Демина подчеркивает: поведение на равных – это всегда история уверенности в себе, осознания своей силы. Чтобы ребенок поверил в себя, попробуйте предложить ему спортивную секцию, и лучше – что-то из восточных единоборств, где тренеры транслируют очень четкие моральные принципы и учат уважать себя и других.

Чтобы вернуть девочке-подростку уверенность в себе, хвалите ее за конкретные успехи, чтобы она почувствовала свою значимость.

Ситуация №4. Ребенок стесняется выступать на публике

«Дочь пишет стихи, и в младшей школе без проблем участвовала в различных конкурсах талантов. Сейчас она в шестом классе и боится выходить на сцену, боится оценки окружающих. Даже выйти к доске на уроке ей стало сложно. И, кстати, в ее же классе сразу две девочки стали отказываться от участия в олимпиадах, объясняя это тем, что не хотят выделяться».

– Шестой класс – это вхождение в пубертатный возраст, когда меняется абсолютно все, – добавляет Александра Демина. – Если раньше девочке достаточно было слов родителей о том, что она самая красивая и умная, то в подростковом возрасте даже самые симпатичные начинают в этом сомневаться. Чтобы вернуть девочке-подростку уверенность в себе, нужна поддержка семьи. Продолжайте хвалить ее, но уже не просто так, а за конкретные успехи, чтобы дочь почувствовала свою значимость. И очень важно, чтобы папа с железобетонной уверенностью подчеркивал, что его дочь самая красивая, самая умная и классная – это очень важно для того, чтобы у девушки сформировалась правильная, адекватная самооценка.

– Во-первых, не заставляйте ребенка стремиться к достижениям, к результату, когда речь идет об увлечениях, – советует Наталья Половайкина. – Пусть он просто занимается тем, что ему нравится, и получает от этого удовольствие. Тогда будет результат, и успехи. Меньше ожиданий, меньше требований, меньше сравнений вашего ребенка с другими. Во-вторых, если ребенок стесняется – не давите на него. Поговорите с учителем, объясните, что ваша дочка не будет выступать, если сама этого не захочет. Она может поучаствовать в школьном мероприятии как-то по-другому – не обязательно стоять на сцене.

School фото создан(а) stockking - ru.freepik.com

School фото создан(а) diana.grytsku - ru.freepik.com