Телемост с Казиником и светомузыкальное шоу: как прошло открытие Национальной библиотеки в Ижевске?

Фото: Амир Закиров

Накануне, 16 сентября, Национальная библиотека Удмуртской Республики торжественно открылась после реконструкции. В мероприятиях, посвященных этому событию, приняли участие более тысячи человек. Первыми гостями обновленной «ленинки» стали учителя русского языка и литературы со всей республики, работники районных библиотек, партнеры и читатели.

Фото: Амир Закиров

«За 4 года на поддержку и развитие культуры в Удмуртии направлено более полутора миллиардов рублей за счёт национального проекта, а также программ партии Единая Россия. Мы одни из лидеров по привлечению денег из федерального бюджета. За это время мы успели закупить 8 мобильных передвижных комплексов для юных артистов; 19 автобусов переоснащено современным оборудованием, создано 14 муниципальных кинозалов и 10 модельных муниципальных библиотек – еще 5 откроем до конца года. Отремонтировано 157 учреждений культуры и построено 6 новых. В планах – открытие Театра юного зрителя, ремонт главного корпуса оружейного завода, центра Удмуртской культуры, набережной, - рассказал в ходе приветственной речи глава республики Александр Бречалов. - Я специально декларирую это открыто, чтобы подчеркнуть главный принцип наших отношений – честность».

По его словам, обновленная Нацбиблиотека должна стать мостом между разными поколениями ижевчан.

«Хотелось бы, чтобы библиотека стала центром притяжения и отвечала самым актуальным запросам жителей. Через эту площадку мы по-новому будем выстраивать коммуникацию с молодым поколением», – отметил глава республики.

«МЕСТО СИЛЫ»

В день открытия «ленинки» в обновленном здании прошли экскурсии, литературные квизы, мастер-классы, онлайн-лекции и другие мероприятия. Большинство гостей ожидали «возвращения» в библиотеку на протяжении многих лет жизни.

Фото: Амир Закиров

«Я в этой библиотеке любила бывать, когда училась на филологическом факультете нашего университета. Мы набирали горы книг и занимались в уютном зале под светом настольной лампы. Лучше этих моментов для меня ничего нет. Все эти годы я не выбрасывала читательский билет, все надеялась, что смогу вернуться. И вот наконец-то библиотека открылась. Здесь все очень уютно и функционально. Очень преобразился основной зал, понравилась литературная гостиная. Можно сюда на весь день приходить, и не устанешь. Я думаю, что новая библиотека – место силы, место притяжения. Она – новое лицо города. Теперь я спокойна за Ижевск», – поделилась заведующая сектором социокультурной деятельности библиотеки им. Л. Толстого Ирина Пантелеева.

Фото: Амир Закиров

«Когда-то давно я проходила здесь практику – мы с ребятами жили тут, спали на матах. Приятно видеть, как все изменилось. Я искренне рада за коллег, читателей и всю Удмуртию – открылась библиотека достойного уровня», – поделилась библиотекарь из Малой Пурги Шумилова Людмила Шумилова.

КОВОРКИНГ-ЦЕНТР И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В реконструированной библиотеке активно применяются цифровые технологии: будут организованы кинолектории, интеллектуальные игры и лекции, в том числе – дистанционно. Так, в день открытия в конференц-зале нового корпуса состоялся телемост с известным русско-шведским музыкантом и искусствоведом Михаилом Казиником: он провел лекцию и ответил на вопросы.

Фото: Амир Закиров

Некоторые гости также отметили важность применения новых технологий.

«В студенческие годы я пропадала в этой библиотеке. А после – встречалась с «ленинкой» и по работе. Открытия ждала все 10 лет – когда библиотека закрылась, мы думали, что это ненадолго, на полгода-год. Это открытие – невероятно важное событие. Я считаю, что чтение никуда не уходит, оно просто переходит в другой формат. И прекрасно, что новое здание библиотеки предоставляет столько интересных, новых возможностей, – здесь предлагают много новых форматов для чтения», – поделилась педагог-психолог Удмуртского республиканского колледжа культуры Светлана Седова.

Фото: Амир Закиров

Коворкинг-центр, открывшийся на базе «ленинки», предоставляет возможность прийти одному или с группой. Фрилансеры или маленькие компании, не имеющие офиса, могут подать заявку в сообщениях официальных сообществ библиотеки.

Фото: Амир Закиров

«Это не просто библиотека – это классная фотостудия. Интерьер – заходи и фотографируйся. С этой точки зрения здесь намного интереснее, чем в других местах. В библиотеке красивый интерьер, благородные цвета: коричневый, белый и все. Если кто-то захочет, если разрешат, можно сделать кучу хороших фотографий», – поделился впечатлениями фотограф-фрилансер Андрей Коротков.

ПОМОЩЬ МАМАМ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Еще одной важной новинкой библиотеки является услуга «Библиомама». Читательницы смогут оставлять малыша в детской комнате с сухим бассейном и игрушками. Часть бибилиотечных книг адаптированы для малышей с ограниченными возможностями здоровья.

«Если к нам обратится мама ребенка с ДЦП, мы пригласим специалиста, который обучает слепых и глухих людей работе на компьютере и с сенсорными устройствами», – добавляют в библиотеке.

По заявкам в обновленной Нацбиблиотеке будет проводиться канистерапия – реабилитационная терапия с помощью специально обученной собаки-проводника.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ БИБЛИОТЕКА

Библиотека предлагает широкий выбор площадок для культурных мероприятий: уютная литературная гостиная, кафе, звукозаписывающая студия, в которой можно будет готовить ролики и озвучку, а также арт-центр. Уже сейчас здесь работает выставка музея Чайковского «100 вопросов о Чайковском».

Фото: Амир Закиров

«Я считаю, для Ижевска это огромный, огромный вклад в развитие нашей культуры, наше желание развиваться. Формат современной библиотеки дает огромное поле возможностей изучать источники всего культурного наследия человечества. Мне понравилось все. Чувствуется, что с душой оформлено, со вкусом», – сказала Людмила Костенко, музыкант, выступавшая на открытии.

Открытие завершилось поэтическим вечером Татьяны Равиловой и Димы Федорова, а также светомузыкальным шоу («Комсомолка» вела прямую трансляцию).

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Праздновать открытие «ленинка» будет на протяжении месяца. Библиотека приглашает желающих посетить лекции и мастер-классы, интеллектуальные игры и кинолекторий, обзорные экскурсии и литературные встречи, игротеки и другие мероприятия. Официальная программа на месяц появится здесь.