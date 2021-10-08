Удмуртское отделение партии «Новые люди» открыло телефон доверия для уволенных за отсутствие прививки от ковида

Фото: партия «Новые люди».

Накануне главный санитарный врач региона Наталья Матюшина поручила привить от коронавируса как минимум 80% работающих жителей до 1 декабря. Если к этому сроку человек не пройдет полный цикл вакцинации, его могут отправить на удаленку или вовсе отстранить от работы.

Руководитель регионального отделения Новых людей Сергей Чудаев считает, что такая принудиловка только создаст ненужные очереди в поликлиниках и повысит тревожность людей.

Сергей Чудаев. Фото: партия «Новые люди».

- Интересный вопрос, почему это всё дошло до приказного тона. Сейчас даже индивидуальные предприниматели обязаны перевести на удалёнку или совсем отстранить сотрудников, которые не привиты. Удар идёт со всех сторон. Только-только малый бизнес начал оправляться после последствий коронавируса, как снова предпринимателей начинают душить. И я практически уверен, что вслед за этим последуют штрафные санкции, - считает Сергей.

В Удмуртии открылась приемная для всех, кого заставляют прививаться под страхом увольнения или уже ограничили в трудовых правах. Им помогут юристы партии.

- Я не считаю, что вакцинация конкретного человека - это дело чиновников. Каждый вправе рассуждать и принимать решения самостоятельно. Нужно создать такие условия, чтобы люди сами хотели ставить вакцину, - убежден Сергей Чудаев.

Фото: партия «Новые люди».

Одновременно с Удмуртией аналогичное постановление издал Роспотребнадзор по Рязанской области. Депутат областной думы от Новых людей Вадим Польевтов уже обратился в ведомство. Он просит объяснить людям, чем обоснована такая срочность, и откуда взялась цифра в 80% привитых сотрудников.

Партия «Новые люди» последовательно выступает против принудительной вакцинации от коронавируса. Это положение прописано в партийной программе. Новые люди за свободный выбор из всех одобренных медиками вакцин и подробное информирование о возможных побочных эффектах.