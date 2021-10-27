Почему объем тестирования зимой и летом отличался почти в два раза при одинаковой заболеваемости ковидом в Удмуртии?

Как связан объем тестирования с заболеваемостью Фото: Амир Закиров

Еще зимой 2020–2021 года жители Удмуртии отметили следующую закономерность: до начала ноября 2020 года объемы ПЦР-тестирования планомерно нарастали, а затем снизились, несмотря на то, что рост заболеваемости не просто продолжился, а значительно усилился.

«Комсомолка» попыталась разобраться в этом вопросе.

КАК МЕНЯЛИСЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ И КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВ

Мы собрали в таблицу данные регионального оперштаба и построили график, иллюстрирующий динамику суточной заболеваемости коронавирусом и количества ПЦР-тестов в сутки с начала августа 2020 года по конец октября 2021 года.

С начала пандемии в Удмуртии провели 1 947 874 исследования на коронавирусную инфекцию Фото: Дмитрий Селезнев

График подтверждает, что в период с декабря по январь, когда суточная заболеваемость достигала в среднем 211 человек, количество анализов в день составляло менее 3000 и снижалось на протяжении всего периода роста заболеваемости.

Но разве при росте заболеваемости не логично было ожидать и рост объемов тестирования, учитывая, что у большинства заболевших, несмотря на режим самоизоляции, находились контактные лица, а повторные анализы у ковид-подтвержденных больных проводились минимум двукратно?

«Комсомолка» проанализировала графики заболеваемости и ПЦР-тестирования Фото: Архив КП

Если сравнить этот период с летом 2021 года, когда среднее количество заболевших в сутки составляло около 220 человек, то среднее количество тестов уже превышало 5000 в сутки, – почти в два раза больше, чем зимой в расчете на почти такое же количество заболевших. Причем рост заболеваемости в течение минувшего лета и двух осенних месяцев сопровождался постоянным ростом объемов тестирования.

Может ли это означать, что зимой мы имели дело с более серьезным подъемом заболеваемости, чем сейчас, но не смогли его зафиксировать из-за недостаточного количества проведенных тестов?

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртии гипотезу не подтвердили. Как сообщили в ведомстве, искать прямую зависимость между количеством тестов и количеством заболевших неправильно, так как в начале пандемии работало меньше частных лабораторий, и большинство тестов делалось по медицинским показаниям – лицам с подозрением на коронавирус и контактным лицам.

За год мощности лабораторий значительно возросли Фото: Дмитрий Селезнев

Позже ситуация изменилась: тестирование стали проводить многие лаборатории, а среди жителей появилась тенденция делать ПЦР-тест «на всякий случай». Кроме того, результаты часто требовались для поездки в отпуск и предъявления работодателю. При этом большинство таких тестов оказывались отрицательными.

Таким образом, нельзя утверждать, что увеличение объема тестирования сказалось на росте заболеваемости, и тем более нельзя корректно сравнивать два периода исключительно по соотношению числа заболевших и протестированных.

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ СТАТИСТИКЕ

На самом деле проанализировать подобную статистику без погрешности, располагая только общедоступными сведениями, невозможно по определению.

Во-первых, от момента взятия мазка на ковид до момента получения результатов и перехода пациента с предварительным диагнозом в разряд ковид-подтвержденных проходит некоторое время. Это означает, что график заболевших будет «запаздывать» относительно графика тестирования, и чем дольше период ожидания, тем сильнее будет этот разрыв.

В настоящее время результаты готовятся в течение 1–2 суток, но если вспомнить начало пандемии, то речь иногда шла о 5–7 днях, так как мощности лабораторий еще не позволяли оперативно обрабатывать весь поступающий материал.

Летом ПЦР-тесты брались почти в два раза чаще, чем зимой Фото: Алена Селезнева

Кроме того, нельзя забывать, что количество протестированных в сутки не равно количеству людей, впервые сдавших мазок, – часть анализов сдаются повторно от контактных лиц и выздоравливающих пациентов.

Таким образом, полученные данные являются весьма примерными и не могут показывать реальной картины.

Напомним, ранее Владимир Сократилин, президент Ассоциации консалтинговых компаний (АСКОНКО) и исполнительный директор ЗАО «Решение», сообщил «Комсомолке», что статистику коронавируса в регионах нельзя считать корректной, так как подходы к ней существенно различаются.

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