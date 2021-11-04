Как будут убирать снег в Ижевске в 2021-2022 году?

Уборка снега в Ижевске в новом сезоне. Фото: Константин Ившин

Скоро зима! Это период снегопадов, скользких дорог и тротуаров и прочих напастей, которые будут поджидать нас на каждом углу. «Комсомолка» узнала у службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска (СБиДХ), как в сезоне 2021-2022 будут бороться со снегом.

Чем будут посыпать дороги?

Противогололедный материал «Бионорд», «Галит А» и песко-соляная смесь будут использовать в этом сезоне для обработки дорог от гололеда. отметим, что песок будут сыпать на травмоопасных участках дорог. Сюда входят: крутые спуски и подъемы, частный сектор, удаленные микрорайоны и промзона.

С прошлого года в Ижевске осталось почти 600 тонн веществ. Такого количества вещества хватило бы на неделю. Новые материалы уже закупили: 2679 тонн «Бионорда» и 7935,3 тонн галита.

В Ижевске будут использовать три вещества, среди них – «Бионорд».Фото: архив КП

Одна снегосвалка на весь Ижевск?

В Ижевске есть единственное место хранения снега – на улице Пойма. Ранее власти сообщали о планах построить новый участок в Устиновском районе. Это бы сэкономило время и топливо на поездки в Ленинский район. Звучали также идеи по поводу создания в Ижевске снегоплавильной установки. Но в этом сезоне ее реализовать не получиться.

В СБиДХ это объяснили тем, что для реализации подобного проекта потребуется участок с развитой инфраструктурой, откуда можно было бы сбрасывать воду в систему водоотведения. Но состояние ливневок в Ижевске не позволяет это сделать,а Водный кодекс запрещает сбрасывать воду в Иж.

В Ижевске снегосвалка находится в Ленинском районе. Фото: архив КП

Будет ли новая техника для уборки снега в Ижевске?

В этом сезоне в город приобретет новую дорожную технику. Закупкой фронтального погрузчика и пяти тракторов занимается ДРЭУ. Подрядчик «Ижавтоснаб» планирует приобрести три трактора и один трактор-пескоразбрасыватель. А «Ижавтоснаб» хотят восстановить одну комбинированную дорожную машину (КДМ).

Технику начинают готовить в октябре. Фото: архив КП

Как убирают снег в городе?

Снег сметают в правую часть дороги по ходу движения, в результате чего на проезжей части образуется вал, который потом вывозят. Размер вала не должен превышать 1,5 м в высоту. Это зависит от категории улицы, которые можно посмотреть в специальном перечне. Сугробы должны убрать в течение 9-12 дней. Их вывоз зависит от категории дороги.

Вывоз сугробов зависит от категории дороги. Фото: архив КП

Как чистят тротуары?

Расчисткой тротуаров занимаются после проезжей части. Пешеходные дорожки считаются вторыми по важности при расчистке от снега. Работы зависят от интенсивности движения людей. На уборку тротуаров дается максимум сутки после снегопада.

Тротуары чистят после проезжей части. Фото: архив КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Качественная и безопасная питьевая вода – что нужно знать? https://regions.kp.ru/izh/vodica/

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «В некоторых местах планируем использовать мраморную крошку вместо реагентов»