Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: «В некоторых местах планируем использовать мраморную крошку вместо реагентов»

Если новшество найдет положительный отклик у горожан, то вероятен постепенный переход с реагентов на мраморную крошку.Фото: Сергей Грачев

Некоторые тротуары столицы Удмуртии этой зимой будут посыпать мраморной крошкой. Об этом заявил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев во время прямого эфира радио «Комсомольская правда – Ижевск».

«В качестве эксперимента на некоторых тротуарах мы планируем использовать мраморную крошку. Будем просить наших горожан вместе с нами следить за теми участками дорог, где она будет использоваться, чтобы понять, насколько это практично и удобно» – рассказал градоначальник.

По словам Олега Бекмеметьева, если новшество найдет положительный отклик у горожан, то вероятен постепенный переход с реагентов на мраморную крошку.

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