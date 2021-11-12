Многоликая болезнь: какими пневмониями болеют жители Удмуртии и что изменилось в эпоху коронавируса

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией Фото: Архив КП

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Этого недуга люди опасались всегда, но с приходом в нашу жизнь коронавируса из «болезни, с которой можно всерьез и надолго попасть в больницу» пневмония стала неотъемлемой частью суровой реальности, а разговоры о проценте поражения легких перешли в разряд будничных.

О том, что важно знать о «ковидной» и «нековидной» пневмонии и как не пропустить заболевание у себя и своих близких, «Комсомолка» спросила эксперта – Оксану Стародубцеву, главного внештатного пульмонолога Минздрава Удмуртии.

ПОЧЕМУ И ДЛЯ КОГО ОПАСНА ПНЕВМОНИЯ

Пневмония, или, как иногда говорят в народе, воспаление легких – достаточно серьезное заболевание, смертность от которого была достаточно высока во все времена. Несмотря на большое количество современных антибактериальных препаратов, которые на сегодняшний день есть в нашем распоряжении, люди продолжают болеть пневмонией и умирать от нее. Легкие – жизненно важный орган, и если вовремя не остановить начавшийся в них патологический процесс, последствия для организма могут быть катастрофическими.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими патологиями переносят пневмонию хуже остальных пациентов Фото: Архив КП

«Одной из важнейших причин развития пневмоний было и остается позднее обращение за медицинской помощью. Человек начинает заниматься самолечением, пытается «отлежаться дома» или даже ходит на работу, игнорируя симптомы. Иногда такие пациенты поступают в стационар уже в состоянии, требующем их госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии. Второй немаловажный момент – сопутствующие заболевания. Они вносят свой вклад в течение пневмонии и чем они тяжелее, тем тяжелее протекает пневмония», – рассказывает Оксана Стародубцева.

В группах риска, которым особенно опасно болеть пневмониями, находятся:

- люди с заболеваниям сердечно-сосудистой системы (сердечная недостаточность, пороки сердца, перенесенные инфаркты, аритмии);

- пациенты хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ);

- люди, страдающие ожирением;

- пациенты с сахарным диабетом;

- пациенты с заболеваниями печени (циррозы, гепатиты);

- пациенты с серьезными патологиями почек;

- люди, страдающие тяжелыми неврологическими заболеваниями.

Самолечение при пневмонии может довести до реанимации Фото: Архив КП

Надо сказать, до 2020 года в Удмуртии значительно сократился процент смертности от пневмоний, но коронавирус буквально свел на нет все положительные изменения. Так, в 2019 году – последнем «доковидном» – от внебольничной пневмонии скончались 115 жителей Удмуртии, а за 10 месяцев 2021 года республика потеряла уже 505 человек. Однако объяснить рост заболеваемости и смертности исключительно появлением новой инфекции нельзя. По мнению эксперта, сыграла здесь роль и повышенная нагрузка на медработников, которые с трудом успевают наблюдать своих пациентов, и нежелание людей, испытывающих тревожные симптомы, обращаться к врачу из-за боязни «дополнительно чем-то заразиться в больнице».

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПНЕВМОНИЯ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

Пневмония – это не конкретная болезнь, а инфекционный процесс, который может вызываться разными возбудителями. В основном это бактерии и вирусы, реже – микроскопические грибки. И характер заболевания зависит от того, каким инфекционным агентом оно вызвано.

«В 2020 году, когда появилась коронавирусная инфекция, мы думали, что она будет чем-то напоминать вирусно-бактериальные пневмонии, с которыми мы всю жизнь работали. При них вирус поражает эпителий бронхиального дерева, и создаются благоприятные условия для внедрения бактериальной инфекции. Можно с уверенностью сказать, что такие пневмонии всегда встречались примерно в половине случаев. Но оказалось, что коронавирус действует иначе», – объясняет пульмонолог.

Иногда поражение легких при ковиде можно увидеть только на КТ Фото: pixabay.com

Дело в том, что при ковиде развивается именно вирусная пневмония, и поражение легких имеет совсем другой характер. Более точным для этого патологического процесса является термин «пневмонит», который подразумевает нарушение интерстициальной ткани (соединительной ткани, которая образует «каркас» легкого – прим. ред.). Часто даже диагноз звучит как «интерстициальная пневмония». Именно измененные под влиянием вируса участки образуют характерный рисунок на КТ, который сложно выявить путем обычной флюорографии.

При этом все-таки сохраняется вероятность присоединения бактериальной инфекции, и в ряде случаев это происходит. Но определить «на глаз», есть она или нет, невозможно. Для этого нужно провести анализы, в частности общий анализ крови, анализ мокроты из легких и анализ на С-реактивный белок, высокое содержание которого свидетельствует об острой фазе воспаления в организме.

«При «классической» пневмонии часто наблюдается повышенное содержание лейкоцитов в крови, а значения С-реактивного белка могут достигать 100 и более единиц. При коронавирусе на уровень С-реактивного белка тоже обращают внимание, но в этом случае показатели другие. А количество лейкоцитов будет в пределах нормы или даже пониженным. При ковиде также может иметь место снижение количества тромбоцитов в крови», – рассказывает Оксана Стародубцева.

Пневмонии вызываются разными инфекционными агентами – бактериями, вирусами и даже грибками Фото: Архив КП

Различаются также области поражения. Если обычная пневмония, как правило, носит односторонний характер – оба легких поражаются у тяжелобольных, истощенных или злоупотребляющих алкоголем пациентов – то коронавирусный пневмонит чаще всего двусторонний. Причем затрагивает ковид в первую очередь нижние отделы легких, именно с этим связана рекомендация заболевшим спать на животе (т.н. прон-позиция). Даже в реанимации ковид-центров пациентов укладывают таким образом, чтобы произошло расправление альвеол и увеличение дыхательных объемов.

НУЖНЫ ЛИ АНТИБИОТИКИ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

Вопрос крайне неоднозначный. Антибиотики – препараты против бактерий – всегда назначаются для лечения вирусно-бактериальной пневмонии и действительно входили в ранние схемы терапии ковида. Но теперь в соответствии с новыми рекомендациями подход поменялся, и к ковид-положительным пациентам применяют только противовирусную терапию. Антибиотики врач прописывает, если течение болезни осложняется присоединением бактериальной инфекции и это подтверждают анализы.

Тем не менее, некоторые терапевты продолжают действовать по старой схеме из опасений пропустить ухудшение состояния. А иногда перепуганные пациенты сами начинают требовать, чтобы им выписали данные препараты, либо ищут пути приобретения медикаментов без рецепта. И это очень серьезная проблема, так как прием антибиотиков без показаний приводит к повышению устойчивости микроорганизмов к этим лекарствам. В организме человека всегда присутствуют определенная микрофлора, среди которой встречаются так называемые условно патогенные микробы. В норме они не причиняют вреда, но если организм будет ослаблен или какой-либо фактор приведет к их избыточному размножению, эти микроорганизмы начинают атаковать человека подобно болезнетворным. Могут они в том числе вызывать и пневмонии. Если человек ранее часто употреблял антибиотики «на всякий случай», то его микрофлора «привыкает» к ним, и в критический момент препараты просто не подействуют.

Если вы испытываете чувство неполноценного дыхания, расскажите об этом своему врачу Фото: Архив КП

«Я как пульмонолог очень боюсь, что будет происходить с нашей флорой после коронавирусной инфекции. Уже сейчас нам приходится бороться с антибиотикорезистентностью микроорганизмов. Антибиотики должны назначаться пациентам в стационарных условиях по четким показаниям. В амбулаторных условиях единицы пациентов нуждаются в антибиотиках при коронавирусной инфекции. Новые антибиотики создавать очень сложно. Это огромное денежные вложения и сложнейшие клинические исследования. Поэтому мы должны держаться за препараты, которые уже имеем», – говорит эксперт.

А вот противовирусные препараты, относительно которых некоторые пациенты почему-то имеют предвзятое отношение, принимать, наоборот, нужно. Однако и здесь не следует впадать в заблуждения. На сегодняшний день не разработано препаратов, действие которых нацелено конкретно на уничтожение коронавируса, поэтому применяются препараты более широкого спектра. Но некоторые пациенты пытаются принимать лекарство, несколько лет назад показавшее эффективность при лечении «свиного» гриппа. Проблема в том, что этот препарат ориентирован исключительно на грипп и против коронавирусов бессилен.

Если температура выше 38 градусов держится несколько дней, следует насторожиться Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Еще одной частой ошибкой является самовольное употребление глюкокортикоидов на первых этапах развития болезни. Врачи действительно назначают их, если состояние пациента ухудшается, – чтобы уменьшать отеки. А вот если состояние больного это не требует, такие лекарства могут навредить, так как способны усиливать размножение вируса.

КАКИЕ СИМПТОМЫ У ПНЕВМОНИИ?

Бытует мнение, что пневмония – это обязательно высокая температура, одышка и кашель с гнойной мокротой, но все гораздо сложнее. Организм разных людей может по-разному переносить это заболевание. Можно даже переболеть и не узнать об этом. Более того: даже для «классической» пневмонии нет ни одного симптома, который бы четко указывал на эту болезнь.

«Обычно это кашель. Он может быть сухой или с мокротой. Повышается температура, пациенты испытывают общую слабость, недомогание. Может быть одышка или боль в грудной клетке. Но приходилось сталкиваться со случаями, когда единственной жалобой пациентов были выраженная слабость и интенсивное потоотделение, иногда плохой сон. Только рентгенография в таких случаях помогала выявить пневмонию. А у пожилых пациентов, особенно лежачих, есть своя особенность. Они иногда перестают разговаривать, перестают спать, появляется спутанность сознания. Их везут в сосудистый центр для исключения острого нарушения мозгового кровообращения, а у них оказывается пневмония», – рассказывает Оксана Стародубцева.

Поражение легких более 50% уже считается достаточно тяжелым Фото: Архив КП

Вирусное поражение при ковиде отличается. Как правило, у пациентов нет мокроты, разве что они до этого страдали какими-либо респираторными заболеваниями; кашель надсадный, изнуряющий – до такой степени, что пациентом иногда назначают противокашлевые препараты.

Существует также группа атипичных пневмоний, которые отличаются как симптоматикой, так и ходом заболевания; например, микоплазменная пневмония, встречающаяся в организованных коллективах, – чаще всего в детских. Диагностировать ее сложно – необходим анализ на антитела, который делают не все клиники, при этом пациентов зачастую беспокоит только кашель, который не проходит неделями. Такая пневмония может даже обойтись без существенного повышения температуры.

Таким образом, пневмонию можно перенести даже дома, спутав с затянувшимся ОРВИ. При коронавирусе пациенты с КТ1 (легкая форма пневмонии, менее 25 % поражения – прим. ред.) также могут лечиться амбулаторно. Многих пугает то, что ковидное поражение легких иногда развивается стремительно, но врачи советуют не паниковать, а просто очень внимательно наблюдать за своим состоянием и своевременно обращаться за помощью.

Иногда симптомы не походят не пневмонию, но снимок развеивает сомнения Фото: Архив КП

Помните: если у вас повысилась температура или появились другие признаки респираторных инфекций, не нужно геройствовать и отправляться на работу или учебу. Оставайтесь дома и обратитесь в поликлинику. Тем самым вы обезопасите себя от осложнений, а окружающих – от контакта с вами и возможного заражения.

Если вы уже болеете, дополнительным поводом для беспокойства могут быть:

- Температура выше 38 градусов, которая держится больше 2–3 дней;

- Одышка (вы не можете сделать полноценный вдох или выдох, появляется иное чувство неполноценности дыхания).

При появлении таких симптомов незамедлительно сообщите об этом своему лечащему врачу.

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