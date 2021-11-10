По сравнению с доковидным временем смертность жителей Удмуртии от пневмонии возросла в несколько раз

В Удмуртии увеличилась заболеваемость внебольничными пневмониями. Фото: pixabay.com

Распространение коронавирусной инфекции стало причиной серьезного роста смертности жителей Удмуртии от пневмонии, об этом «Комсомолке» рассказала Оксана Стародубцева, врач-пульмонолог 1 РКБ Минздрава Удмуртии.

«В 2009 году общая смертность населения Удмуртии от пневмонии, включая взрослых и детей, составляла около 36,3 на 100 тысяч населения. Этот показатель был больше, чем в среднем по России – на тот момент он составлял порядка 27,9 на 100 тысяч. Переломный момент наступил в 2016 году, когда в нашем регионе появилась явная тенденция к снижению смертности от пневмонии. В 2016-м этот показатель составлял уже 18,7 на 100 тысяч, а в 2019-м был 9 на 100 тысяч населения. И, конечно, коронавирусная инфекция изменила ситуацию не в лучшую сторону», – рассказывает эксперт.

Если опираться на данные Удмуртстата о численности населения республики за прошлые годы, то мы получим следующие цифры:

- в 2009 году от пневмонии умерло примерно 555 человек,

- в 2016-м – около 284,

- в 2019-м – не более 136.

При этом в текущем 2021 году пневмонии вирусного и бактериального происхождения стали причиной смерти уже 505 человек – это данные на 28 октября. Для сравнения, за аналогичный период в 2020 году от пневмоний скончались 318 человек, а в 2019-м за то же время – всего 115. Таким образом с доковидного времени смертность от пневмонии в Удмуртии увеличилась уже в 4,4 раза.

Фото: архив КП

Заболеваемость внебольничными пневмониями в Удмуртии по данным регионального Роспотребнадзора на первое полугодие 2021 года возросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что тенденция к росту заболеваемости и смертности от пневмоний отмечается по всей стране, и наш регион не исключение.

В Минздраве Удмуртии вновь напоминают: на данный момент единственное, что может уберечь человека от развития тяжелой пневмонии и других осложнений коронавирусной инфекции – это вакцинация. По данным ведомства, ни один из привитых против ковида не скончался от этой болезни.

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