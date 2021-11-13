Дети стали чаще болеть коронавирусом в Удмуртии?

Раньше большая часть детей переносила ковид бессимптомно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В последнее время жители Удмуртии стали обращать внимание, что в статистике регионального оперштаба среди заболевших ковидом увеличилось количество детей до 14 лет. Если в начале года коронавирус у малышей и школьников обнаруживали в единичных случаях, то к концу лета ежедневно стало регистрироваться по 20, 30 или даже 40 заболевших детей.

График составлен по данным оперштаба Удмуртии Фото: Архив КП

На графике видно, что рост заболеваемости несовершеннолетних примерно совпадает с началом роста общей заболеваемости – в 20-х числах июня. Напомним, это могло быть связано с сезоном отпусков и большим количеством летних массовых мероприятий, на которых люди не соблюдали дистанцию и масочный режим.

График составлен по данным оперштаба Удмуртии Фото: Архив КП

Однако если подсчитать долю детей от общего числа заболевших, то окажется, что она также выросла в течение года. Если в январе дети составляли в среднем 6%, то к июлю-августу их количество достигло 14-15%, а в сентябре выросло до 19%. Это может быть связано с возвращением детей в организованные коллективы.

В октябре процент заразившихся детей вновь начал уменьшаться, что, скорее всего, стало следствием принятых противоэпидемических мер.

График составлен по данным оперштаба Удмуртии Фото: Архив КП

Отметим, что эти цифры практически не учитывают случаи бессимптомного течения болезни. То есть, опираясь на данную статистику, мы лишь можем утверждать, что среди детей увеличилось число клинических случаев. Как объясняют врачи, причиной может быть также распространение штамма «дельта», который реже протекает у молодого населения бессимптомно, чем прошлые штаммы.

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