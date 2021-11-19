Последние новости Ижевска на утро 19 ноября 2021 года: рост ставки налога на имущество и новый директор механического завода

Главные новости Ижевска и Удмуртии на 19 ноября Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 ноября, ожидается переменная облачность, столбик термометра опустится до -3 °C. Пока вы настраивайтесь на новый день, предлагаем вам вспомнить события вчерашнего дня.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

Несколько домов загорелись на улице Васнецова в Ижевске

Более 8 млн рублей дополнительно выделят из бюджета Ижевска на переселение жителей бараков

«Если бы упустили время, то ничем бы помочь не смогли»: полицейские спасли ребенка беременной женщины из Удмуртии

Крали из супермаркетов: трое ранее судимых жителя Ижевска могут снова оказаться за решеткой

Организацию в Ижевске оштрафовали за незаконное оказание услуг общественного питания в ночное время

Житель Удмуртии угрожал полицейскому ножом и получил выстрел в ногу

Жительница Ижевска выиграла в номинации в конкурсе «Краса России – 2021»

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

У Ижевского механического завода новый директор

Сергей Шунин занял пост управляющего директора Ижевского механического завода Фото: Архив КП

Им стал Сергей Шунин. Как так вышло, читайте здесь.

Наказание для пьяных водителей в России предложили ужесточить

Новые меры наказания могут быть применены к пьяным водителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь пьяным водителям и пассажирам может грозить штраф до 100 000 тыс. рублей и лишение прав до трех лет. Рассказываем про опыт других стран и какие меры применяются к нарушителям сейчас.

Налоги растут

В Удмуртии повысится налоговый процент на имущество с 0,13% до 0,14%. Новое постановление будет действовать с начала следующего года.

Введут ли вузы обязательные QR-коды?

В России предложили университетам вводить QR-коды для посещения занятий Фото: Архив КП

«Комсомолка» обратилась к вузам Ижевска, чтобы узнать об этом. Возможно, ответ вас удивит.

Кто в теремочке живет?

Люди вынуждены жить в аварийном бараке без удобств Фото: Амир Закиров

Сходили в гости к жителям аварийного барака в Ижевске. Там живут люди с инвалидностью и собака.