Последние новости Ижевска на утро 19 ноября 2021 года: рост ставки налога на имущество и новый директор механического завода

Главные новости Ижевска и Удмуртии на 19 ноября
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 ноября, ожидается переменная облачность, столбик термометра опустится до -3 °C. Пока вы настраивайтесь на новый день, предлагаем вам вспомнить события вчерашнего дня.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
Несколько домов загорелись на улице Васнецова в Ижевске
Более 8 млн рублей дополнительно выделят из бюджета Ижевска на переселение жителей бараков
«Если бы упустили время, то ничем бы помочь не смогли»: полицейские спасли ребенка беременной женщины из Удмуртии
Крали из супермаркетов: трое ранее судимых жителя Ижевска могут снова оказаться за решеткой
Организацию в Ижевске оштрафовали за незаконное оказание услуг общественного питания в ночное время
Житель Удмуртии угрожал полицейскому ножом и получил выстрел в ногу
Жительница Ижевска выиграла в номинации в конкурсе «Краса России – 2021»
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
У Ижевского механического завода новый директор
Сергей Шунин занял пост управляющего директора Ижевского механического завода
Фото: Архив КП
Им стал Сергей Шунин. Как так вышло, читайте здесь.
Наказание для пьяных водителей в России предложили ужесточить
Новые меры наказания могут быть применены к пьяным водителям
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Теперь пьяным водителям и пассажирам может грозить штраф до 100 000 тыс. рублей и лишение прав до трех лет. Рассказываем про опыт других стран и какие меры применяются к нарушителям сейчас.
Налоги растут
В Удмуртии повысится налоговый процент на имущество с 0,13% до 0,14%. Новое постановление будет действовать с начала следующего года.
Введут ли вузы обязательные QR-коды?
В России предложили университетам вводить QR-коды для посещения занятий
Фото: Архив КП
«Комсомолка» обратилась к вузам Ижевска, чтобы узнать об этом. Возможно, ответ вас удивит.
Кто в теремочке живет?
Люди вынуждены жить в аварийном бараке без удобств
Фото: Амир Закиров
Сходили в гости к жителям аварийного барака в Ижевске. Там живут люди с инвалидностью и собака.