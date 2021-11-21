Погода на неделю в Ижевске: морозная ночь четверга и много снега

Неделя обещает быть снежной Фото: Архив «КП» в Ижевске

Конец ноября обещает быть снежным. По данным Росгидрометцентра, самую низкую температуру на грядущей неделе нам обещают в четверг ночью, 25 ноября. Столбик термометра опуститься до -15 °С.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

В понедельник, 22 ноября, в Ижевске будет облачная погода, ожидается небольшой кратковременный снег. Дневная температура воздуха составит -3°С. Ночью похолодает до -5°С.

Во вторник, 23 ноября, небольшой кратковременный снег. Облачная погода сохранится. Станет чуть холоднее днем: -6°С, ночью будет -8°С.

В среду, 24 ноября, самый холодный день на неделе – днем будет -10°С, ночью температура опустится до -13°С. Ожидаются осадки в виде снега.

В ночь на четверг, 25 ноября, похолодает до -15°С. Днем температура будет на отметке в -7°С. По предварительным данным, ожидается облачная погода, временами пройдет снег.

В пятницу, 26 ноября, в Ижевске будет облачно и небольшой снег. Температура днем до -2°С , ночью будет до -10°С.

В субботу, 27 ноября, будет без осадков. Температура днем до -3°С , ночью будет до -6°С.

В воскресенье, 28 ноября, также будет без осадков. Температура днем до -3°С , ночью будет до -8°С.

Желаем отличной недели!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске активно продолжается борьба со снегом на магистралях и тротуарах